Fans sind sprachlos Heidi Klum toppt all ihre bisherigen Halloween-Auftritte

dpa

1.11.2025 - 07:20

Heidi Klum als monströse Medusa bei Halloween-Party - Gallery
Heidi Klum als monströse Medusa bei Halloween-Party - Gallery. Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als Perseus.

Klum erscheint als Medusa, ihr Mann als Perseus.

Bild: dpa

Heidi Klum als monströse Medusa bei Halloween-Party - Gallery. Seit 2000 richtet das Model eine große Party aus.

Seit 2000 richtet das Model eine große Party aus.

Bild: dpa

Heidi Klum als monströse Medusa bei Halloween-Party - Gallery. In diesem Jahr kündigte sie ein sehr hässliches Kostüm an.

In diesem Jahr kündigte sie ein sehr hässliches Kostüm an.

Bild: dpa

Heidi Klum als monströse Medusa bei Halloween-Party - Gallery. In der griechischen Mythologie konnte Medusa mit ihrem Blick versteinern - Perseus traf sie dabei allerdings nicht.

In der griechischen Mythologie konnte Medusa mit ihrem Blick versteinern - Perseus traf sie dabei allerdings nicht.

Bild: dpa

Heidi Klum als monströse Medusa bei Halloween-Party - Gallery. Klum gilt als Queen of Halloween.

Klum gilt als Queen of Halloween.

Bild: dpa

Heidi Klum als monströse Medusa bei Halloween-Party - Gallery. Heidi Klum gewährt einen kleinen Einblick bei ihrer Halloween-Kostümierung.

Heidi Klum gewährt einen kleinen Einblick bei ihrer Halloween-Kostümierung.

Bild: dpa

Heidi Klum als monströse Medusa bei Halloween-Party - Gallery. Heidi Klum und Tom Kaulitz verkleideten sich 2024 als Außerirdische. (Archivfoto)

Heidi Klum und Tom Kaulitz verkleideten sich 2024 als Außerirdische. (Archivfoto)

Bild: dpa

In diesem Jahr wollte Heidi Klum ein besonders hässliches Kostüm präsentieren. Es scheint ihr gelungen.

DPA

01.11.2025, 07:20

01.11.2025, 08:12

Heidi Klum (52) hat ihr Versprechen gehalten: Sehr hässlich sollte ihr Kostüm in diesem Jahr sein, kündigte die «Queen of Halloween» an. In der Nacht auf Samstag präsentierte sie sich bei ihrer legendären Party in New York dann als mythisches, monströses – und tatsächlich hässliches – Schlangenwesen Medusa. Ihr Ganzkörperkostüm war ein Kunstwerk: Grün geschuppter Körper, Krokodilschwanz, Krallen, riesige Ohren, Schlangen als Haare – dazu grüne Augen, viel Zahnfleisch und fiese, spitze Reisszähne. 

Begleitet wurde sie von ihrem Mann Tom Kaulitz – der als griechischer Krieger auftauchte. Auf der Party erschien er in grau – wie versteinert. Denn der griechischen Mythologie zufolge konnte Medusa mit ihrem Blick genau das tun. 

Finales Outfit bleibt geheim

Die vierfache Mutter Klum richtet seit dem Jahr 2000 zu Halloween eine grosse Party aus. Nur 2020 und 2021 war ihr mittlerweile traditionelles und legendäres Gruselfest wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Das finale Outfit hält sie bis zur Party am 31. Oktober gewöhnlich geheim, doch sie verriet dieses Jahr immerhin schon mal vorab, dass es etwas «sehr hässliches» sein sollte. 

Sie bemühe sich jedes Mal darum, etwas Anderes zu machen, sagte sie vor wenigen Tagen. Ihr Kostüm im Jahr zuvor gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz als ausserirdische E.T.-Figuren sei «sehr niedlich» gewesen, sagte Klum. 2023 war sie als überlebensgrosser Pfau im leuchtend blauen Outfit ins Rampenlicht getreten, umgeben von zehn Akrobaten als grün glänzende Pfauenfedern.

Monatelange Arbeit

Die gebürtige Rheinländerin, die in den USA lebt, hatte zuvor bereits auf Instagram Fotos und Videos von ihrer Verwandlung veröffentlicht und verlinkte den Maskenbildner Mike Marino. Der hatte das deutsche Model schon häufiger bis zur Unkenntlichkeit verändert. Für ihre Transformation verbringt sie immer wieder viele Stunden in der Maske und arbeitet lange mit Maskenbauern an den Ganzkörperkostümen. In Deutschland hat Klum seit 2006 mit ihrer Castingshow «Germany's Next Topmodel» (GNTM) auf ProSieben Erfolg.

