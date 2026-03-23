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Vierbeiniger Held der Buschfeuer Gefeierter Koala-Retter Bear beendet seine Mission

dpa

23.3.2026 - 22:39

Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery
Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery. Der Australian Koolie namens Bear hat in seiner Spürhund-Laufbahn mehr als 100 in Not geratene Koalas aufgespürt. Romane Cristescu war eine seiner Hundeführerinnen. 

Der Australian Koolie namens Bear hat in seiner Spürhund-Laufbahn mehr als 100 in Not geratene Koalas aufgespürt. Romane Cristescu war eine seiner Hundeführerinnen. 

Bild: Stacey Hedman/IFAW/dpa (Archivbild)

Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery. Bear wurde mit seiner feinen Nase im «Schwarzen Sommer» weltberühmt.

Bear wurde mit seiner feinen Nase im «Schwarzen Sommer» weltberühmt.

Bild: Tyson Mayr/IFAW/dpa (Archivbild)

Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery. Auch Hunde brauchen bei der Arbeit Schutzkleidung: Bear arbeitete oft mit Hundestiefeln, um seine Pfoten zu schützen. 

Auch Hunde brauchen bei der Arbeit Schutzkleidung: Bear arbeitete oft mit Hundestiefeln, um seine Pfoten zu schützen. 

Bild: Tyson Mayr/IFAW/dpa (Archivbild)

Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery. Einst galt er als Problemhund - dann fand der energiegeladene Bear seine Lebensaufgabe in den australischen Wäldern. 

Einst galt er als Problemhund - dann fand der energiegeladene Bear seine Lebensaufgabe in den australischen Wäldern. 

Bild: Tyson Mayr/IFAW/dpa (Archivbild)

Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery. Zehntausende Koalas wurden bei den Waldbränden in den Jahren 2019 und 2020 getötet oder verletzt. 

Zehntausende Koalas wurden bei den Waldbränden in den Jahren 2019 und 2020 getötet oder verletzt. 

Bild: David Mariuz/AAP/dpa (Archivbild)

Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery. Bilder von Koalas mit angesengten Pfoten gingen um die Welt. 

Bilder von Koalas mit angesengten Pfoten gingen um die Welt. 

Bild: David Mariuz/AAP/dpa (Archivbild)

Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery
Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery. Der Australian Koolie namens Bear hat in seiner Spürhund-Laufbahn mehr als 100 in Not geratene Koalas aufgespürt. Romane Cristescu war eine seiner Hundeführerinnen. 

Der Australian Koolie namens Bear hat in seiner Spürhund-Laufbahn mehr als 100 in Not geratene Koalas aufgespürt. Romane Cristescu war eine seiner Hundeführerinnen. 

Bild: Stacey Hedman/IFAW/dpa (Archivbild)

Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery. Bear wurde mit seiner feinen Nase im «Schwarzen Sommer» weltberühmt.

Bear wurde mit seiner feinen Nase im «Schwarzen Sommer» weltberühmt.

Bild: Tyson Mayr/IFAW/dpa (Archivbild)

Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery. Auch Hunde brauchen bei der Arbeit Schutzkleidung: Bear arbeitete oft mit Hundestiefeln, um seine Pfoten zu schützen. 

Auch Hunde brauchen bei der Arbeit Schutzkleidung: Bear arbeitete oft mit Hundestiefeln, um seine Pfoten zu schützen. 

Bild: Tyson Mayr/IFAW/dpa (Archivbild)

Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery. Einst galt er als Problemhund - dann fand der energiegeladene Bear seine Lebensaufgabe in den australischen Wäldern. 

Einst galt er als Problemhund - dann fand der energiegeladene Bear seine Lebensaufgabe in den australischen Wäldern. 

Bild: Tyson Mayr/IFAW/dpa (Archivbild)

Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery. Zehntausende Koalas wurden bei den Waldbränden in den Jahren 2019 und 2020 getötet oder verletzt. 

Zehntausende Koalas wurden bei den Waldbränden in den Jahren 2019 und 2020 getötet oder verletzt. 

Bild: David Mariuz/AAP/dpa (Archivbild)

Held der Buschfeuer – Koala-Spürhund Bear geht in Ruhestand - Gallery. Bilder von Koalas mit angesengten Pfoten gingen um die Welt. 

Bilder von Koalas mit angesengten Pfoten gingen um die Welt. 

Bild: David Mariuz/AAP/dpa (Archivbild)

Vom Problemhund zum Helden: Mit feiner Nase spürte Bear Dutzende verletzte Koalas im verbrannten Busch in Australien auf – und wurde zum weltweit gefeierten Lebensretter.

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DPA, Redaktion blue News

23.03.2026, 22:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Spürhund Bear rettet während Australiens verheerender Buschbrände über 100 Koalas und wird weltweit zum Helden.
  • Mit seinem aussergewöhnlichen Geruchssinn spürt er verletzte Tiere auf und bringt Hoffnung in eine Katastrophe.
  • Nach Jahren im Einsatz verabschiedet sich der berühmte Hund nun in den Ruhestand.
Mehr anzeigen

Die Erde ist verkohlt, durch die Luft des australischen Eukalyptuswaldes wabert noch der strenge Geruch von giftigem Rauch. Irgendwo zwischen den skelettartigen Stämmen bleibt ein Hund stehen, senkt die Nase – und legt sich an den Fuss eines Baumes. Das ist das Signal: Hier oben lebt noch jemand. Der Hund heisst Bear – und hat als Meisterschnüffler für verletzte Koalas weltweit Schlagzeilen gemacht. Jetzt geht die Fellnase mit elf Jahren in den Ruhestand. 

«Bear war ein grosser Teil unseres Lebens und ein unermüdlicher Botschafter für Koalas über ein Jahrzehnt hinweg», sagt Romane Cristescu von der University of the Sunshine Coast (UniSC), eine seiner früheren Hundeführerinnen. Dieser ganz besondere Hund habe Herzen auf der ganzen Welt zum Schmelzen gebracht – «und viele Türen geöffnet, damit wir kritische und schwierige Gespräche über den Klimawandel und seine Auswirkungen auf die bedrohten Koalas führen konnten», so die Expertin.

Lieblingsbelohnung: ein Ball

Der blauäugige Bear war einer der ersten Hunde in Australien, der von der Tierschutzorganisation IFAW (International Fund for Animal Welfare) und einem UniSC-Team darauf trainiert wurde, lebende Koalas am Geruch ihres Fells aufzuspüren. Für Menschen ist eine Sichtung schwierig, weil die Beutelsäuger so hoch in den Bäumen leben. 

Als Belohnung gab es jedes Mal sein absolutes Lieblingsspielzeug – einen Ball. Bear bekam für seine Tapferkeit auch verschiedene Auszeichnungen, ihm sind eine Doku («Bear – Koala Hero») und ein Kinderbuch gewidmet.

Besonders während der katastrophalen Buschfeuer von August 2019 bis März 2020 machte Bear mit seinem fabelhaften Riecher für Beuteltiere in Not weltweit Schlagzeilen. Als Australian Koolie ist er ein extrem arbeitsfreudiger und hochintelligenter Hund. In seiner Laufbahn spürte er laut IFAW mehr als 100 hilfsbedürftige Koalas auf – sogar Hollywoodstars wie Tom Hanks und Leonardo DiCaprio feierten den talentierten Vierbeiner in sozialen Netzwerken.

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Bilder von verletzten Koalas gingen um die Welt

Im sogenannten «Schwarzen Sommer» gingen mehr als 19 Millionen Hektar Land in Flammen auf, darunter viele Wälder. Unzählige Tiere kamen ums Leben. Mindestens 60 000 der nur in Down Under heimischen Koalas wurden nach Schätzungen der Umweltorganisation WWF getötet, verletzt, vertrieben oder traumatisiert. Bilder von Tieren mit angesengtem Fell und verbrannten Pfoten gingen um die Welt.

In dieser dramatischen Situation begann der Sondereinsatz von Bear und seinen Spürhund-Kollegen. Denn Koalas sind den Flammen besonders schutzlos ausgeliefert: Sie bewegen sich langsam und leben überwiegend in den Kronen von Eukalyptusbäumen – genau dort, wo Feuer schnell und mit grosser Intensität wüten. Selbst wenn sie überleben, leiden viele unter Verbrennungen und Rauchvergiftungen – und verharren anschliessend geschwächt in den Bäumen, oft ohne Zugang zu Nahrung oder Wasser.

Lebensretter mit Schutzstiefeln

Auch Bear musste seine Pfoten schützen, als er auf der verbrannten Erde Witterung aufnahm. «Jetzt hat er seine Stiefel zum letzten Mal ausgezogen», schrieb IFAW. «Aber sein Vermächtnis wird in der nächsten Generation von Spürhunden weiterleben, die in seine berühmten Pfotenabdrücke treten», sagte die Programmleiterin der Organisation, Josey Sharrad.

Dabei galt Bear einst wegen seiner schier grenzenlosen Energie und seines Spieltriebs als schwer vermittelbar. «Oft sind die schwierigsten Haustiere die besten Spürhunde, und Bear ist ein Paradebeispiel dafür. Seine Energie und seine Ballbesessenheit machten ihn zum perfekten Kandidaten», erläutert Sharrad. 

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Geruchssinn um ein Vielfaches feiner

Als Bear erstmals das Brandgebiet betrat, habe dennoch niemand geahnt, was er leisten würde – bis er alle Erwartungen übertraf, erinnert sich Sharrad. «Da wurde uns klar, dass wir es nicht einfach nur mit einem Hund zu tun hatten, sondern mit einem wahren Helden.»

In der Forschung gelten Hunde schon lange als besonders geeignet für die Suche nach Wildtieren: Ihr Geruchssinn ist um ein Vielfaches feiner als der des Menschen, sie können gezielt auf bestimmte Duftstoffe trainiert werden und grosse Gebiete systematisch absuchen. 

Neben Hunden werden auch andere Tierarten für spezielle Aufgaben trainiert. Ratten etwa kommen in der Minensuche oder beim Aufspüren von Krankheiten zum Einsatz, weil sie leicht, schnell und gut trainierbar sind. Delfine werden von Militärs genutzt, um unter Wasser Objekte – darunter ebenfalls Minen – zu lokalisieren. Dennoch gelten Hunde weltweit als die vielseitigsten Detektoren, auch etwa für Drogen oder Lawinenopfer.

Ruhestand mit Lieblingsmensch und Bauchkraulen

Bear lebt nun mit einer seiner früheren Hundeführerinnen, Riana Gardiner, an der Sunshine Coast nördlich von Brisbane. Noch immer verbringe er viel Zeit draussen, speziell am Strand, sagte eine IFAW-Sprecherin der dpa. 

Nach zehn Jahren im Koala-Einsatz darf er sich jetzt in Ruhe den Bauch kraulen lassen und seinem Lieblingsspiel nachgehen – dem Apportieren. «Mit seinem fröhlichen und liebenswerten Wesen hat er vielen Menschen in den schwersten Momenten ihres Lebens Trost gespendet», würdigte IFAW den Retter auf vier Pfoten. Was bleibe sei Dankbarkeit für die gemeinsamen Jahre mit diesem aussergewöhnlichen Hund.

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