DE

Fünf Verletzte Helikopter stürzt ab vor den Augen der Badegäste

Adrian Kammer

13.10.2025

Adrian Kammer

13.10.2025

Fünf Verletzte: Helikopter stürzt ab vor den Augen der Badegäste

Fünf Verletzte: Helikopter stürzt ab vor den Augen der Badegäste

Mitten im beliebten Strandort Huntington Beach kam es bei einer Flugshow zu einem schweren Zwischenfall: Ein Helikopter stürzte ab und verletzte dabei fünf Menschen. Videos zeigen den Absturz

13.10.2025

Mitten im beliebten Strandort Huntington Beach kam es bei einer Flugshow zu einem schweren Zwischenfall: Ein Helikopter stürzte ab und verletzte dabei fünf Menschen. Videos zeigen den Absturz

Adrian Kammer

13.10.2025, 18:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Helikopter im kalifornischen Huntington Beach gerät ausser Kontrolle und stürzt ab.
  • Fünf Personen wurden verletzt.
  • Das Unglück ereignete sich im Rahmen des Events «Cars N' Copters».
Mehr anzeigen

In Huntington Beach, Kalifornien, ist am Samstag ein Helikopter über einer belebten Strandpromenade abgestürzt. Augenzeugen filmten, wie das Fluggerät an Höhe verlor, ins Trudeln geriet und zwischen Palmen abstürzte. Das Unglück ereignete sich im Rahmen des «Cars ’N Copters»-Events, bei dem Fahrzeuge und Hubschrauber präsentiert werden.

Fünf Verletzte im Spital

Nach Angaben der Behörden wurden fünf Menschen verletzt: Zwei Insassen des Helikopters und drei Passanten am Boden. Rettungskräfte konnten die beiden Personen aus dem Wrack befreien. Alle Verletzten wurden in umliegende Spitäler gebracht. Über ihren Gesundheitszustand ist bislang nichts Näheres bekannt.

Die Ursachen des Absturzes sind derzeit noch unklar. Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA und die nationale Transportsicherheitsbehörde NTSB haben Ermittlungen eingeleitet. Sie prüfen, ob ein technischer Defekt oder menschliches Versagen zum Unglück führte.

