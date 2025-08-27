Unglück bei Löscharbeiten: Helikopter stürzt in einen Weiher Beim Versuch, Wasser zur Brandbekämpfung aufzunehmen, ist ein Löschhelikopter in der Bretagne abgestürzt. Die Insassen blieben unverletzt. Das Video eines Augenzeugen zeigt den Moment des Vorfalls. 26.08.2025

Beim Versuch, Wasser zur Brandbekämpfung aufzunehmen, ist ein Löschhelikopter in der Bretagne abgestürzt. Die Insassen blieben unverletzt. Das Video eines Augenzeugen zeigt den Moment des Vorfalls.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Löschhelikopter stürzte in der Bretagne beim Wasserschöpfen in einen Weiher.

Der Pilot, ein Offizier und ein Augenzeuge wurden ins Spital gebracht, konnten es aber am selben Abend wieder verlassen.

Die Behörden ergriffen Umweltschutzmassnahmen und sperrten das Gebiet für die Bergung des Wracks ab. Mehr anzeigen

Ein Löschhelikopter ist am Sonntag, 24. August, in der Bretagne in einen Weiher gestürzt. Der Helikopter wollte Wasser aufnehmen, um bei der Bekämpfung eines Brandes zu helfen.

Wie auf einem Augenzeugen-Video zu sehen ist, berührte der Helikopter beim Versuch, Wasser zu schöpfen, die Wasseroberfläche, geriet ins Trudeln und stürzte ins Gewässer. Nach Angaben der Gemeinde wurden der Pilot, ein weiterer Offizier an Bord sowie ein Augenzeuge für Abklärungen ins Spital gebracht. Alle drei konnten dieses noch am selben Abend wieder verlassen.

Die Behörden leiteten sofort Schritte ein, um eine mögliche Verschmutzung des Weihers zu verhindern. Es wurden unter anderem Absorptionsbarrieren ausgelegt. Für die Bergung des Wracks wurde eine spezialisierte Firma beauftragt. Gleichzeitig ordnete die Stadt vorübergehende Verkehrssperrungen sowie Einschränkungen rund um die betroffenen Weiher an.

