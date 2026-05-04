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Mezzovico-Vira TI Helikopter stürzt aus 20 Metern ab – sechs Verletzte

SDA

4.5.2026 - 21:12

Alle sechs Insassen des bei Mezzovico-Vira im Tessin abgestürzten Helikopters wurden verletzt, eine Person sogar lebensgefährlich.
Alle sechs Insassen des bei Mezzovico-Vira im Tessin abgestürzten Helikopters wurden verletzt, eine Person sogar lebensgefährlich.
Keystone

In Mezzovico-Vira TI ist ein Helikopter aus rund 20 Metern Höhe abgestürzt. Alle sechs Insassen wurden verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

04.05.2026, 21:12

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Helikopterabsturz in Mezzovico-Vira TI sind sechs Menschen verletzt worden.
  • Eine Person erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Zwei weitere Insassen wurden mittelschwer, drei Personen leichterverletzt.
  • Warum der Helikopter aus rund 20 Metern Höhe abstürzte, ist noch unklar.
Mehr anzeigen

Beim Absturz eines Helikopters im Tessin aus rund 20 Metern Höhe sind sechs Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Montag nach 16.30 Uhr beim Landeanflug auf eine Baustelle im Gebiet von Mezzovico-Vira. Die Ursache war zunächst unklar.

An Bord des Helikopters einer privaten Firma befanden sich sechs Personen, darunter der Pilot, wie die Tessiner Kantonspolizei am Abend mitteilte. Nach einer ersten medizinischen Einschätzung erlitt demnach ein Passagier lebensgefährliche Verletzungen, zwei weitere Insassen wurden mittelschwer verletzt, während die übrigen Personen leichter verletzt wurden.

Vor Ort waren Beamte der Kantonspolizei im Einsatz sowie zur Unterstützung die Polizei von Vedeggio, Ermittler des Bundesamtes für Polizei (fedpol) und der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust), die Feuerwehren von Lugano und Rivera sowie Rettungskräfte der Croce Verde von Lugano und der Rega.

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