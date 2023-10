Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 02.10.2023

Der Altweibersommer beschert der Schweiz noch einmal sommerliche Temperaturen, doch damit ist ab Mittwoch Schluss. Das Wetter bleibt bis zum Wochenende trocken, aber auch kühler.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Tessin, Zürich und Graubünden wird es heute bis zu 27 Grad warm.

Am Mittwoch gibt es einen Temperatureinbruch: 18 Grad werden in der Innerschweiz und 15 Grad in der Ostschweiz und im Jura erwartet.

Das Wochenende wird sonnig bei Höchsttempertauren von 24 Grad in Basel, Graubünden und dem Tessin.

Heute wird es noch einmal richtig sommerlich warm: In Basel, in Genf und im Wallis steigt das Quecksilber heute auf 27 Grad. In Tessin, in Zürich, im Graubünden werden es 26 Grad. Am kältesten ist es im Engadin mit «nur» 21 Grad.

Das Hoch über dem Mittelmeer sorgt morgen für ähnliche Verhältnisse: Die Temperaturen sinken bei heiterem bis wolkigem Wetter um einen Grad. Der Temperatursturz kommt am Mittwoch: Während das Tessin noch 24 Grad erreicht, das Wallis 22 Grad anpeilt und Genf immerhin noch auf 20 Grad kommt, wird es im Mittelland deutlich kühler.

Die Innerschweiz kann nur noch mit 18 Grad rechnen. Im Jura und in der Ostschweiz werden bloss 15 Grad erwartet. Ähnlich sieht es am Donnerstag aus. Am Samstag scheint im ganzen Land die Sonne, am Sonntag liegen die tiefsten Höchsttemperaturen bei 21 Grad im Jura und in der Ostschweiz sowie 18 Grad im Engadin.