Hier flüchtet die Geliebte aus dem Fenster im 10. Stock

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lebensgefährliches Drama Hier flüchtet die Geliebte aus dem Fenster im 10. Stock

Adrian Kammer

9.12.2025

Hier flüchtet die Geliebte aus dem Fenster im 10. Stock

Hier flüchtet die Geliebte aus dem Fenster im 10. Stock

Ein virales Video aus China zeigt eine dramatische Szene: Eine Frau klettert in schindelerregender Höhe an der Fassade eines Hochhauses entlang. Es soll sich dabei um die Affäre eines Ehemannes gehandelt haben.

09.12.2025

Ein virales Video aus China zeigt eine dramatische Szene: Eine Frau klettert in schwindelerregender Höhe an der Fassade eines Hochhauses entlang. Es soll sich bei ihr um die Affäre eines Ehemannes gehandelt haben.

Adrian Kammer

09.12.2025, 19:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Video aus China geht viral
  • Die Aufnahmen zeigen, wie eine Frau aus dem Fenster eines Hochhauses im 10. Stock steigt und an einem Rohr heruntertutscht.
  • Es soll sich dabei um die Geliebte eines Mannes handeln, dessen Ehefrau überraschend nach Hause kam.
Mehr anzeigen

Ein Video aus China sorgt für Aufsehen im Internet. Zu sehen ist eine Frau, die im 10. Stock aus dem Fenster klettert und der Fassade entlang geht. Wie im Film versucht sie dann, am Abflussrohr herunterzurutschen, kommt aber nicht weit.

Medienberichten zufolge soll es sich um die Geliebte eines verheirateten Mannes handeln. Dessen Ehefrau sei überraschend früher nach Hause gekommen, woraufhin der Betrüger seine Mätresse aus dem Fenster gejagt habe.

Mehr Videos aus dem Ressort

Diese Frau macht für dich Schluss: «Ich beende jede Woche mindestens eine Beziehung»

Diese Frau macht für dich Schluss: «Ich beende jede Woche mindestens eine Beziehung»

Beziehungen beenden als Business? Gibt's nicht nur im Film, sondern auch im echten Leben. blue News hat eine Schlussmacherin getroffen – und blue News-Kolumnist Thomas Meyer weiss, was eine faire Trennung ausmacht.

18.04.2024

Mehr zum Thema

Warum Menschen fremdgehen. «Der Kern aller Affären liegt darin, sich selbst neu zu begegnen»

Warum Menschen fremdgehen«Der Kern aller Affären liegt darin, sich selbst neu zu begegnen»

Aktuell. Chinas «Eisstadt» wappnet sich für berühmtes Festival

AktuellChinas «Eisstadt» wappnet sich für berühmtes Festival

Politik. Japan wirft China gefährliches Vorgehen mit Kampfjets vor

PolitikJapan wirft China gefährliches Vorgehen mit Kampfjets vor

Meistgelesen

Funiciello masslos enttäuscht: «In welcher Welt werden Schafe besser geschützt als Frauen?»
Luxus-Immobilie in Zürich sucht seit Monaten nach Mietern
Hier flüchtet die Geliebte aus dem Fenster im 10. Stock
IV-Rentnerin verliert 20'000 Franken – Bundesrätin stellt jetzt Verjährungsfrist infrage
Tah mit dem nächsten Bayern-Tor – findet Sporting noch einmal zurück?