Hier flüchtet die Geliebte aus dem Fenster im 10. Stock Ein virales Video aus China zeigt eine dramatische Szene: Eine Frau klettert in schindelerregender Höhe an der Fassade eines Hochhauses entlang. Es soll sich dabei um die Affäre eines Ehemannes gehandelt haben. 09.12.2025

Ein virales Video aus China zeigt eine dramatische Szene: Eine Frau klettert in schwindelerregender Höhe an der Fassade eines Hochhauses entlang. Es soll sich bei ihr um die Affäre eines Ehemannes gehandelt haben.

Ein Video aus China geht viral

Die Aufnahmen zeigen, wie eine Frau aus dem Fenster eines Hochhauses im 10. Stock steigt und an einem Rohr heruntertutscht.

Es soll sich dabei um die Geliebte eines Mannes handeln, dessen Ehefrau überraschend nach Hause kam. Mehr anzeigen

Ein Video aus China sorgt für Aufsehen im Internet. Zu sehen ist eine Frau, die im 10. Stock aus dem Fenster klettert und der Fassade entlang geht. Wie im Film versucht sie dann, am Abflussrohr herunterzurutschen, kommt aber nicht weit.

Medienberichten zufolge soll es sich um die Geliebte eines verheirateten Mannes handeln. Dessen Ehefrau sei überraschend früher nach Hause gekommen, woraufhin der Betrüger seine Mätresse aus dem Fenster gejagt habe.

