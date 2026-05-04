  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fast wie im Märchen Hier kannst du als Fee durch die Lüfte schweben

Fabienne Berner

4.5.2026

Fast wie im Märchen: Hier kannst du als Fee durch die Lüfte schweben

Fast wie im Märchen: Hier kannst du als Fee durch die Lüfte schweben

Feenkostüme, mystische Musik und ein tosender Wasserfall. In China wird ein Naturwunder zur Bühne für ein spektakuläres Erlebnis. Besuchende inszenieren sich als fliegende Feen an einer Zipline.

04.05.2026

Feenkostüme, mystische Musik und ein tosender Wasserfall. In China wird ein Naturwunder zur Bühne für ein spektakuläres Erlebnis. Besuchende inszenieren sich als fliegende Feen an einer Zipline.

Fabienne Berner

04.05.2026, 21:27

04.05.2026, 21:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der chinesischen Provinz Sichuan können Tourist*innen in Feenkostüme schlüpfen und durch die Luft schweben.
  • An einer Zipline befestigt gleiten sie direkt vor einem 60 Meter hohen und 130 Meter breiten Wasserfall hin- und her.
  • Die neue Attraktion begeistert und zieht vor allem um die Feiertage viele Besuchende an.
Mehr anzeigen

Wolltest du schon immer wie eine Märchenfee umherfliegen?

Am imposanten Dikeng-Wasserfall in China wird das möglich: In traditionellen Hanfu-Kostümen gleiten Besuchende, gesichert an Seilen, durch die Luft  – eine Szenerie, die an Filme wie «Crouching Tiger, Hidden Dragon» (2000) erinnert.

Die immersive Attraktion richtet sich besonders an Fans des chinesischen Fantasy-Genres «Xianxia». Dieses ist stark geprägt von daoistischer Mythologie, Kampfkunst und Magie. Wer ein Feen-Package bucht, kriegt vor dem Flug ein Styling und Tipps für die richtigen Posen.

Der Dikeng-Wasserfall gilt mit rund 130 Metern Breite und bis zu 60 Metern Höhe als einer der grössten seiner Art in Asien. Die «Flying Wire»-Anlage ist laut Betreibern die erste Zipline, die speziell für einen so breiten Wasserfall gebaut wurde.

Mehr aus China

«Gassi gehen» war gestern: In China boomen Hunde-Trail-Rennen. Und bei uns?

«Gassi gehen» war gestern: In China boomen Hunde-Trail-Rennen. Und bei uns?

Chinesische Hundeeltern sind ganz vernarrt in ihre pelzigen Lieblinge. Wie sich Hund und Sport miteinander verbinden lassen, zeigt das neueste Beispiel: Trail-Runs, die Herrchen oder Frauchen zusammen mit ihrem Vierbeiner absolvieren.

10.05.2024

Meistgelesen

Hat Donald Trump eine neue Eskalation ausgelöst?
An beliebtem Schweizer Ferienziel tobt Streit um Velofahrer
«Von der Erde gefegt»: Trump droht Iran bei Angriff auf US-Schiffe mit Vernichtung
Paar hat Sex in SBB-Zug – und attackiert Security
St. Gallen-Trainer Enrico Maassen bestätigt Broschinski-Interesse

Mehr aus dem Ressort

Kung-Fu trifft auf High-Tech. Diese Neujahrs-Tänzer lassen alle aus einem bestimmten Grund ausflippen

Kung-Fu trifft auf High-TechDiese Neujahrs-Tänzer lassen alle aus einem bestimmten Grund ausflippen

Roboter mit Herz. Verdrängt dieser KI-Fellknäuel bald unsere Haustiere?

Roboter mit HerzVerdrängt dieser KI-Fellknäuel bald unsere Haustiere?

Wettkampf in China. «Blitz»-Roboter laufen Menschen bei Marathon davon

Wettkampf in China«Blitz»-Roboter laufen Menschen bei Marathon davon