Fast wie im Märchen: Hier kannst du als Fee durch die Lüfte schweben Feenkostüme, mystische Musik und ein tosender Wasserfall. In China wird ein Naturwunder zur Bühne für ein spektakuläres Erlebnis. Besuchende inszenieren sich als fliegende Feen an einer Zipline. 04.05.2026

Feenkostüme, mystische Musik und ein tosender Wasserfall. In China wird ein Naturwunder zur Bühne für ein spektakuläres Erlebnis. Besuchende inszenieren sich als fliegende Feen an einer Zipline.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der chinesischen Provinz Sichuan können Tourist*innen in Feenkostüme schlüpfen und durch die Luft schweben.

An einer Zipline befestigt gleiten sie direkt vor einem 60 Meter hohen und 130 Meter breiten Wasserfall hin- und her.

Die neue Attraktion begeistert und zieht vor allem um die Feiertage viele Besuchende an. Mehr anzeigen

Wolltest du schon immer wie eine Märchenfee umherfliegen?

Am imposanten Dikeng-Wasserfall in China wird das möglich: In traditionellen Hanfu-Kostümen gleiten Besuchende, gesichert an Seilen, durch die Luft – eine Szenerie, die an Filme wie «Crouching Tiger, Hidden Dragon» (2000) erinnert.

Die immersive Attraktion richtet sich besonders an Fans des chinesischen Fantasy-Genres «Xianxia». Dieses ist stark geprägt von daoistischer Mythologie, Kampfkunst und Magie. Wer ein Feen-Package bucht, kriegt vor dem Flug ein Styling und Tipps für die richtigen Posen.

Der Dikeng-Wasserfall gilt mit rund 130 Metern Breite und bis zu 60 Metern Höhe als einer der grössten seiner Art in Asien. Die «Flying Wire»-Anlage ist laut Betreibern die erste Zipline, die speziell für einen so breiten Wasserfall gebaut wurde.

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