Sandiges Krippenspiel Hier sonnen sich Joseph und Maria mit den drei Königen am Strand

Fabienne Berner

24.12.2025

Fabienne Berner

24.12.2025

Sandiges Krippenspiel: Hier sonnen sich Joseph und Maria mit den drei Königen am Strand

Sandiges Krippenspiel: Hier sonnen sich Joseph und Maria mit den drei Königen am Strand

Die Weihnachtsgeschichte mal anders: Am Strand von Las Palmas auf Gran Canaria entsteht eine der grössten Sandkrippen der Welt. Auf 2'000 Quadratmeter verwandeln Skulptur-Künstler Sand zu Kunst.

23.12.2025

Die Weihnachtsgeschichte mal anders: Am Strand von Las Palmas auf Gran Canaria entsteht eine der grössten Sandkrippen der Welt. Auf 2000 Quadratmeter verwandeln Skulptur-Künstler Sand zu Kunst.

Fabienne Berner

24.12.2025, 20:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mit einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern gehört die «Belén de Arena» von Las Palmas zu den grössten Sandkrippen weltweit.
  • Sie entstand ursprünglich als lokale Initiative und wird heute auch von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Ausland mitgestaltet.
  • Alle Figuren bestehen ausschliesslich aus Sand und Wasser. Die Krippe wird jedes Jahr komplett neu aufgebaut.
Mehr anzeigen

Eine Weihnachtskrippe am Strand? Auf Gran Canaria ist genau das seit langem Tradition. Am berühmten Las-Canteras-Strand in Las Palmas entsteht jedes Jahr eine monumentale Krippe – komplett aus Sand geformt. Das Kunstprojekt zieht Zehntausende Besucherinnen und Besucher an und ist längst ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit auf den Kanarischen Inseln.

Was vor 15 Jahren als kleines, lokales Kunstprojekt begann, ist über die Jahre stetig gewachsen. Inzwischen arbeiten auch internationale Sandskulptur-Künstler an der «Belén de Arena», die sich über rund 2000 Quadratmeter erstreckt.

