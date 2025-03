Albtraum am Bahnhof: Hier stauen sich Menschen wie Sardinen auf der Rolltreppe Überfüllte Perrons zu Stosszeiten – ein bekanntes Bild. Doch in Belgien spitzte sich die Lage letzte Woche gefährlich zu: Unzählige Pendler drängten auf einer Rolltreppe zum Bahnsteig, bis jemand den Notfallknopf drückte. 19.03.2025

Überfüllte Perrons zu Stosszeiten – ein bekanntes Bild. Doch in Belgien spitzte sich die Lage letzte Woche gefährlich zu: Unzählige Pendler drängten auf einer Rolltreppe zum Bahnsteig, bis jemand den Notfallknopf drückte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An einem belgischen Bahnhof kam es letzte Woche zu einer brenzligen Situation im Feierabendverkehr.

Menschen drängten über eine Rolltreppe auf ein überfülltes Perron. Es kam zu einem gefährlichen Stau. Ein Mann sprang aus Not sogar über ein Geländer.

Ein Video des Vorfalls wurde auf TikTok bereits über 59 Millionen Mal geschaut. Mehr anzeigen

Ein TikTok-Video einer überfüllten Rolltreppe im belgischen Bahnhof Gent-Sint-Pieters hat für viele schockierte Reaktionen gesorgt. Die Bilder wurden am vergangenen Freitag um 18 Uhr geteilt, etwa zwei Stunden nachdem der 20-jährige Student Sam Tanghe die Szene gefilmt hatte.

Er stand auf dem Bahnsteig und wartete auf den Zug nach Ostende. Menschenmassen auf dem Bahnhof waren ihm nicht fremd, aber was er an diesem Tag sah, übertraf alles. Das Perron war so voll, dass Reisende, die die Rolltreppe hinauf fuhren, nicht weiterkamen. Mit Koffern und Rucksäcken steckten sie fest und versuchten, sich durch die Menge zu drängen – ohne Erfolg. Selbst die Menschen oben konnten sich nicht bewegen. An einem Punkt sprang sogar ein Mann über das Geländer.

Grund für den überfüllten Bahnsteig und den daraus resultierenden Stau könnte laut Sam Tanghe ein Bahnstreik gewesen sein. Es kam zu Zugausfällen.

«Die Situation dauerte mehrere Minuten an», berichtete Sam Tanghe der Zeitung Nieuwsblad. «Erst dann drückte jemand auf den Stoppknopf. Es grenzt an ein Wunder, dass es keine Unfälle gab.»

Mehr aus dem Ressort