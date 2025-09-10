  1. Privatkunden
Vorfall in Kalifornien Hier stürzen Dutzende Container vom Frachter ins Meer

Oliver Kohlmaier

10.9.2025

Container_Long_Beach

Container_Long_Beach

10.09.2025

Im Hafen von Long Beach sind fast 70 Schiffscontainer von einem Frachter ins Meer gestürzt, auch ein Boot wurde beschädigt. 

Redaktion blue News

10.09.2025, 15:36

10.09.2025, 16:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Hafen von Long Beach sind 67 Container von einem Frachter ins Meer gestürzt.
  • Die Ursache ist bislang unklar. Verletzt wurde nach Angaben der Küstenwache niemand.
Mehr anzeigen

Im Hafen des südkalifornischen Long Beach sind 67 Container von einem Frachter ins Meer gestürzt. Das Schiff «Mississippi» lag der Küstenwache zufolge an einem Pier, als sich der Vorfall ereignete. Dabei sei auch ein vor dem Frachter liegender Lastkahn beschädigt worden. Verletzte gab es demnach keine.

Warum sich die Container lösten, ist bislang unklar. Hafenarbeiter sprachen gegenüber der «Los Angeles Times» von einem Unfall, nannten aber keine weiteren Details. Laut Medienberichten soll der Frachter Schlagseite bekommen haben.

