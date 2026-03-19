Kaum zu unterscheiden von den anderen im Regal: Zwischen flauschigen Plüschtieren hatte es sich am Flughafen von Hobart auf der australischen Insel Tasmanien plötzlich ein echtes Possum gemütlich gemacht – ruhig, neugierig und bestens getarnt.
Zwischen kuscheligen Kängurus, Koalas und Dingos entdeckte ein überraschter Passagier das Beuteltier, das sich fast nahtlos in die Reihe der Souvenirartikel einfügte. Wie und warum das nachtaktive Tier – das in Australien «Brushtail possum» und auf Deutsch «Fuchskusu» genannt wird – in das Geschäft eindrang, ist derweil unklar.
Mitarbeiter konnten zunächst kaum glauben, was ihnen gemeldet wurde, berichtete der australische «Guardian» unter Berufung auf den Filialleiter. Auch Kunden reagierten erstaunt – und amüsiert.
Von Mitarbeitern aus dem Laden eskortiert
Das Tier blieb ruhig und wurde schliesslich von Flughafenmitarbeitern sicher aus dem Terminal gebracht. Verletzt wurde niemand. In dem Geschäft sorgt der ungewöhnliche Besuch derweil weiter für Gesprächsstoff.
Die Belegschaft will dem niedlichen Eindringling nun einen Namen geben und mit einem Foto an ihn erinnern – «damit er nicht in Vergessenheit gerät».
Auf Tasmanien gibt es fünf Arten von Possums. Fuchskusus sind weit verbreitet und leben meist auf Bäumen. Sie fühlen sich sowohl in Regenwäldern als auch in Eukalyptuswäldern wohl. Warum das Exemplar am Airport Kuscheltiere als Kumpels suchte, bleibt aber ein Rätsel.
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