  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Jö-Alarm Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

dpa

19.3.2026 - 19:19

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.

19.03.2026

Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen. Was wollte der pelzige Gast im Souvenirshop?

DPA

19.03.2026, 19:19

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unbezahlbar: Kundschaft entdeckt auf dem Flughafen Hobart auf der australischen Insel Tasmanien ein Possum im Souvenirshop.
  • Wie das sogenannte Fuchskusu in das Geschäft kam, ist unklar.
  • Sicherheitspersonal hat das Tier in die Freiheit geleitet.
Mehr anzeigen

Kaum zu unterscheiden von den anderen im Regal: Zwischen flauschigen Plüschtieren hatte es sich am Flughafen von Hobart auf der australischen Insel Tasmanien plötzlich ein echtes Possum gemütlich gemacht – ruhig, neugierig und bestens getarnt.

Zwischen kuscheligen Kängurus, Koalas und Dingos entdeckte ein überraschter Passagier das Beuteltier, das sich fast nahtlos in die Reihe der Souvenirartikel einfügte. Wie und warum das nachtaktive Tier – das in Australien «Brushtail possum» und auf Deutsch «Fuchskusu» genannt wird – in das Geschäft eindrang, ist derweil unklar.

Zwischen kuscheligen Kängurus blickte plötzlich ein tierischer Gast einem Kunden entgegen.
Zwischen kuscheligen Kängurus blickte plötzlich ein tierischer Gast einem Kunden entgegen.
dpa

Mitarbeiter konnten zunächst kaum glauben, was ihnen gemeldet wurde, berichtete der australische «Guardian» unter Berufung auf den Filialleiter. Auch Kunden reagierten erstaunt – und amüsiert.

Von Mitarbeitern aus dem Laden eskortiert

Das Tier blieb ruhig und wurde schliesslich von Flughafenmitarbeitern sicher aus dem Terminal gebracht. Verletzt wurde niemand. In dem Geschäft sorgt der ungewöhnliche Besuch derweil weiter für Gesprächsstoff.

Die Belegschaft will dem niedlichen Eindringling nun einen Namen geben und mit einem Foto an ihn erinnern – «damit er nicht in Vergessenheit gerät».

Auf Tasmanien gibt es fünf Arten von Possums. Fuchskusus sind weit verbreitet und leben meist auf Bäumen. Sie fühlen sich sowohl in Regenwäldern als auch in Eukalyptuswäldern wohl. Warum das Exemplar am Airport Kuscheltiere als Kumpels suchte, bleibt aber ein Rätsel.

Grosse Rochenschule: Freitaucher filmt seltenes Naturspektakel

Grosse Rochenschule: Freitaucher filmt seltenes Naturspektakel

Grosse Rochenschule - Freitaucher filmt seltenes Naturspektakel Mitten im Pazifischen Ozean entsteht plötzlich aus einem ruhigen Moment ein atemberaubendes Naturerlebnis. Ein Schwarm von hunderten Rochen schwimmt unter einem Freitaucher vorbei.

12.03.2026

Meistgelesen

Amerikanische F-35 nach Einsatz über dem Iran notgelandet +++ Oman: USA haben Kontrolle über eigene Aussenpolitik verloren
Das sagen Experten über mögliche Ursachen des Gondel-Unglücks
Heute Abend lohnt sich ein Blick zum Himmel besonders
Pearl-Harbor-Bemerkung: Trump irritiert Japans Regierungschefin
Odermatt: «Es ist so langsam, dass es kein weiteres Training braucht»

Videos aus dem Ressort

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm am Flughafen Hobart auf australischem Tasmanien: Ein echtes Possum mischt sich unter Plüsch-Kängurus und sorgt bei den Kunden für Staunen.

19.03.2026

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

06.02.2023

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Gut ein Jahr nach dem Tod einer 33-jährigen Frau auf dem Berg in Österreich steht ihr Freund vor Gericht. Der heute 37-jährige Mann muss sich am Donnerstag vor dem Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung verantworten.

19.02.2026

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Jö-Alarm: Hier versteckt sich ein herziges Possum zwischen Plüschtieren in einem Souvenir-Laden

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Beyoncé gewinnt vier Grammys und bricht Rekord

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Freundin am Grossglockner erfroren – Alpinist vor Gericht

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Norwegen. Finale im Høiby-Prozess: Das fordern die Verteidiger

NorwegenFinale im Høiby-Prozess: Das fordern die Verteidiger

Österreich. ESC: Verschärfung des Sicherheitskonzepts nicht nötig

ÖsterreichESC: Verschärfung des Sicherheitskonzepts nicht nötig

Prozess. Verteidiger des Grundstücksverkäufers verlangt Freispruch

ProzessVerteidiger des Grundstücksverkäufers verlangt Freispruch