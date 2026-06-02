Design-Möbel aus dem Garten: Hier wachsen Stühle an Bäumen – Ist das der neuste Hype? Warum Bäume fällen, wenn man Stühle wachsen lassen kann? Mit ihrer verrückten Idee sorgen zwei Briten weltweit für Aufsehen. Wie ihre ungewöhnliche Möbelproduktion funktioniert, erfährst du im Video. 28.05.2026

Warum Bäume fällen, wenn man Stühle wachsen lassen kann? Mit ihrer verrückten Idee sorgen zwei Briten weltweit für Aufsehen. Wie ihre ungewöhnliche Möbelproduktion funktioniert, erfährst du im Video.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im englischen Derbyshire werden junge Bäume zu Stühlen herangezüchtet.

Bis ein Stuhl fertig ist, kann es bis zu 10 Jahre dauern. Brechen wichtige Äste ab, kann ein ganzes Projekt scheitern.

Laut Herstellern soll die Methode trotzdem nachhaltiger sein als die klassische Möbelproduktion. Mehr anzeigen

Könnte dies die Möbelproduktion der Zukunft sein? Auf einer kleinen Farm in England lassen Alice und Gavin Munro von Full Grown Stühle direkt an lebenden Bäumen wachsen.

Die Idee kam Gavin schon als Kind, als er einen Bonsai entdeckte, der ihn an einen kleinen Thron erinnerte. Kurz darauf musste er wegen einer seltenen Wirbelsäulen-Erkrankung lange Zeit eine Stütze tragen, damit sein Rücken gerade zusammenwächst. Genau dieses Prinzip inspirierte ihn später: So wie seine Wirbelsäule langsam in Form gebracht wurde, lässt er heute auch Bäume in Stuhlformen wachsen.

2006 starteten die ersten Experimente. Bis ein Stuhl fertig gewachsen ist, vergehen bis zu zehn Jahre. Doch was kostet so ein Stück? Noch werden die Stühle nicht regulär verkauft. Einzelne sollen aber auf dem Kunstmarkt umgerechnet rund 80’000 Franken wert sein.

Warum die Briten ihre Methode als nachhaltige Alternative zur klassischen Möbelproduktion sehen und was auf ihrer Farm sonst noch wächst, erfährst du im Video.

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