Die Signa Holding GmbH des österreichischen Immobilien- und Handelsunternehmers Rene Benko hat ein Insolvenzverfahren angekündigt. Marcel Kusch/dpa

Der frühere Immobilienmilliardär René Benko bleibt in Untersuchungshaft, weil er laut Ermittlern Luxusuhren, Schmuck und Bargeld im Wert von hunderttausenden Euro vor seiner Insolvenz versteckt haben soll.

Der frühere Immobilienmilliardär René Benko bleibt in Untersuchungshaft, wie das Landgericht Wien entschied. Das Gericht teilte mit, dass es weiterhin von einem dringenden Tatverdacht und von Tatbegehungsgefahr ausgehe.

Auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ihren ersten Bericht zum Fall Benko veröffentlicht. In dem Bericht steht, dass Benko vor seiner Insolvenz Geld oder Vermögen beiseitegeschafft haben soll. Die österreichische Zeitung «Der Standard» hat zuerst darüber berichtet.

Laut der Zeitung soll der Unternehmer zwischen März und Mai 2024 elf Armbanduhren im Wert von 229'020 Euro, Ersatzuhrbänder im Wert von 8'500 Euro, vier Paar Manschettenknöpfe im Wert von 9'400 Euro und 120'000 Euro in bar bei Angehörigen in einem Tresor deponiert haben. Eine weitere Uhr im Wert von 19'000 Euro und 5'000 Euro in bar sollen in seinem Wohnhaus versteckt gewesen sein.

Uhren und Schmuck gefunden

Diese Angaben widersprechen Benkos eigenen Vermögensangaben, in denen er acht Uhren im Wert von 170'000 Euro und 15 Paar Manschettenknöpfe angab.

Auf die Frage des Insolvenzverwalters, was etwa mit einer Patek-Philippe-Nautilus-Armbanduhr in Rotgold samt zwei passender Manschettenknöpfe passiert sei, die nicht in der Übersicht auftauchten, antwortete Benko laut dem Bericht, dass er sie seiner Frau geschenkt habe. Doch das war offenbar gelogen.

Die Ermittler fanden die Uhren bei Angehörigen in einem Tresor, der hinter Weinkartons versteckt war. Auch sieben Ringe, weitere Manschettenknöpfe und 120'000 Euro Bargeld wurden dort entdeckt, wie «Der Standard» weiter schreibt.

Bei einer Hausdurchsuchung in der Villa auf der Hungerburg fanden Ermittler die letzte gesuchte Uhr und 5'000 Euro in einem Munitionsfach eines Waffentresors. Benko behauptet, die Ringe gehörten seiner Frau und die Uhren seien Geschenke an Angehörige. Das Bargeld seien Ersparnisse seiner Frau, die dies bestätigte.

Untreue und Betrug

Fotos von Benko mit den Uhren werfen jedoch Zweifel auf. In zwei Monaten wird entschieden, ob Benkos Untersuchungshaft verlängert wird. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn der Untreue, des Betrugs und des Bankrotts.

Neue Ermittlungsstränge sind hinzugekommen, darunter die Untersuchung einer Millionenzahlung an eine Familienstiftung. Ein Bericht der WKStA über erste Ermittlungsergebnisse könnte eine Anklage näherbringen.

Benko baute in der Niedrigzinsphase ein komplexes Firmennetzwerk auf, investierte in die Galeria-Warenhausgruppe, das KaDeWe und das Elbtower-Projekt. Steigende Zinsen, Energiepreise und Baukosten führten zu Signas Insolvenz.

Sein Anwalt hat sich bisher nicht zu den erweiterten Ermittlungen geäussert.