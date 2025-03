Die bekannte Reise-Influencerin Elise Caffee ist bei einem Unfall in Mexiko ums Leben gekommen. Ihre Familie äusserte sich mit bewegenden Worten in den sozialen Medien.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Reise-Influencerin Elise Caffee ist in Mexiko bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Sie erlitt schwere Verletzungen und verstarb neun Tage später in einer Spezialklinik.

Ihre Familie drückte in den sozialen Medien grosse Trauer aus und bat darum, auch an den verstorbenen Lkw-Fahrer und seine Angehörigen zu denken.

Die Reise-Influencerin Elise Caffee, bekannt für ihre beeindruckenden Aufnahmen von Reisezielen weltweit, ist bei einem tragischen Unfall verstorben. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dan und ihren drei Töchtern war sie auf dem Weg zu einer Hochzeit in Mexiko, als sich das Unglück ereignete.

Auf dem Weg zum Flughafen kippte ein mit heissem Teer beladener Lkw auf das Fahrzeug der Familie. Elise Caffee erlitt schwere Verletzungen und verstarb neun Tage später in einer Spezialklinik. Trotz anfänglicher Hoffnung der Ärzte konnte ihr Leben nicht gerettet werden.

In einem emotionalen Statement in den sozialen Medien drückte die Familie ihre Trauer aus: «Wir sind untröstlich über die Nachricht von Elises Tod (…) Sie hat so tapfer gekämpft.»

Popular travel influencer dies after horrific crash with truck carrying hot asphalt in Mexico https://t.co/caBYr5kw4Q pic.twitter.com/9pCI9joC7F — New York Post (@nypost) March 14, 2025

Die Familie bat auch darum, an den verstorbenen Lkw-Fahrer und seine Angehörigen zu denken.

Elise Caffee erlangte mit ihrem Instagram-Account «3kidstravel» grosse Bekanntheit. Sie inspirierte viele, die Welt zu erkunden, und teilte wertvolle Tipps für das Reisen mit Kindern.