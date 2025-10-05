Historische Treppe aus dem 15. Jahrhundert taucht in den USA auf

Die verschollene Treppe aus dem 15. Jahrhundert. Screenhot X

Ein Zufall führte zur Wiederentdeckung: Eine jahrhundertelang verschollene Steintreppe aus Palma de Mallorca ist im Princeton University Art Museum in den USA aufgetaucht.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Literaturwissenschaftler entdeckte im Princeton University Art Museum eine verschollen geglaubte Steintreppe aus dem 15. Jahrhundert, die ursprünglich in Palma de Mallorca stand.

Durch die Entzifferung einer Inschrift in frühmittelalterlichem Katalanisch konnte das Bauwerk historisch korrekt rekonstruiert werden.

Nachweislich gelangte die Treppe über den Kunsthändler Arthur Byne und den Baron Cassel van Doorn in die USA. Mehr anzeigen

Ein verschollen geglaubtes Bauwerk aus Palma de Mallorca ist wieder aufgetaucht – und zwar an einem unerwarteten Ort.

Der Literaturwissenschaftler Enric Mallorquí-Ruscalleda stiess im Princeton University Art Museum auf eine monumentale Steintreppe aus dem 15. Jahrhundert, die jahrzehntelang als verschollen galt.

Der Fund war einem Zufall geschuldet: 2010 wandte sich eine Kuratorin des Museums mit einer ungewöhnlichen Bitte an den Experten für spanische und portugiesische Literatur.

Sie bat ihn um Unterstützung bei der Entzifferung einer Inschrift auf einer mittelalterlichen Treppe, die zu diesem Zeitpunkt seit Jahrzehnten in den USA lag.

Witwe überliess Treppe dem Museum

Das Kunstwerk war 1955 von Baron Cassel van Doorn gestiftet und mehrmals ab- und wieder aufgebaut worden. Dadurch war unklar, wie die Einzelteile ursprünglich angeordnet waren und welchen Sinn die Inschrift ergab.

Mallorquí-Ruscalleda erkannte die Sprache sofort: frühmittelalterliches Katalanisch. Er übersetzte den Text ins Englische, damit das Museum die Bauteile historisch korrekt rekonstruieren konnte.

Der eingemeisselte Text entpuppte sich als Gebet: «Sie wurden gehört … von den heiligen apostolischen Vätern … und er besingt sein Unglück, denn wer tanzt, wird vor den grossmütigen Vaterunser gebracht, der uns auch nach dem Tod noch besitzt.» Doch der Wissenschaftler war nicht nur von den Worten, sondern auch von der kunstvollen Gestaltung der Treppe fasziniert.

Einst im Besitz einer angesehenen mallorquinischen Familie

Bereits Jahre zuvor war er im Zuge einer Studie auf Spuren des Bauwerks gestossen – darunter auf eine Zeichnung des Kunsthändlers Arthur Byne und auf einen Stich des Schriftstellers und Malers J. B. Laurens, die beide eine Treppe in Palma abbildeten.

Nun konnte Mallorquí-Ruscalleda mit Gewissheit sagen, dass es sich dabei um die gleiche Treppe handelt, die heute im Princeton Art Museum steht. Wie das Bauwerk von Mallorca in die USA gelangte, liess sich ebenfalls nachzeichnen.

Laut Mallorquí-Ruscalleda gehörte die Treppe einst einer angesehenen mallorquinischen Familie. Später wurde sie von Arthur Byne in Madrid erworben und gelangte 1929 in den Besitz des Barons Cassel van Doorn. Dessen Witwe überliess das architektonische Juwel schliesslich dem Museum in Princeton.