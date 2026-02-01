  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tausende Flüge gestrichen Historischer Wintersturm zieht durch die USA

SDA

1.2.2026 - 18:30

Schnee bedeckt den Ort Harrisburg: Die USA werden derzeit von einem historischen Wintersturm heimgesucht.
Schnee bedeckt den Ort Harrisburg: Die USA werden derzeit von einem historischen Wintersturm heimgesucht.
Walter G. Arce Sr./ASP via ZUMA Press Wire/dpa/Keystone

Ein explosiv erstarkender Wintersturm zieht durch Teile der USA: Hunderttausende Haushalte sind ohne Strom, der Flugverkehr ist eingeschränkt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

01.02.2026, 18:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Weite Teile der USA sind von einem historisch starken Wintersturm mit viel Schnee, Orkanböen, Sturmfluten und gefährlicher Kälte betroffen.
  • Im US-Bundesstaat North Carolina fielen örtlich Schneemengen, die zu den höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen zählen.
  • In Florida meldeten Meteorologen neue Kälterekorde für den Monat Februar.
  • Am Sonntagmorgen (Orstzeit) waren mehr als 150'000 Haushalte und Betriebe von Stromausfällen betroffen, besonders in Mississippi und Tennessee.
Mehr anzeigen

Ein schwerer Wintersturm hat Schnee, Orkanböen, Sturmfluten und gefährliche Kälte in den Südosten der USA gebracht. Ein Tiefdruckgebiet vor der Küste entwickelte sich in der Nacht zum Sonntag nach Angaben des nationalen Wetterdienstes zu einem sogenannten Bombenzyklon – einem explosiv erstarkenden Wintersturm.

Im US-Bundesstaat North Carolina fielen örtlich Schneemengen, die zu den höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen zählen. An der Küste wurden bis zum Morgen (Ortszeit) teils mehr als 25 Zentimeter gemessen, in Charlotte war es bis dato der viertschneereichste Tag seit fast 150 Jahren. Betroffen waren auch South Carolina sowie Teile von Georgia und Virginia.

Gefährliche Windchill-Temperaturen

Auch weiter südlich sorgte die hinter dem Sturm nachströmende arktische Kaltluft für ungewöhnliche Wetterphänomene. In Florida meldeten Meteorologen neue Kälterekorde für den Monat Februar: Die Temperaturen sanken teils bis unter den Gefrierpunkt – sogar in Teilen Südfloridas. Solche Werte seien dort zuletzt Ende der 1980er Jahre gemessen worden, teilte der Wetterdienst mit.

Behörden warnten vor lebensgefährlichen Windchill-Temperaturen, also gefühlten Temperaturen, die oft deutlich unter den gemessenen Werten liegen, weil starker Wind der Haut Wärme entzieht. Dadurch steigt das Risiko für Unterkühlungen und Erfrierungen deutlich.

Mehrere Tote, Flugchaos und Stromausfälle. Wintersturm trifft USA hart – das sind die heftigsten Bilder

Mehrere Tote, Flugchaos und StromausfälleWintersturm trifft USA hart – das sind die heftigsten Bilder

Zweiter Wintersturm in Folge

Der neue Sturm folgt auf die extreme Kälte und auf starke Schneefälle vom vergangenen Wochenende, bei denen nach Medienberichten mindestens 85 Menschen in mehreren US-Bundesstaaten ums Leben kamen. Hunderttausende Haushalte sind vielerorts noch immer ohne Strom und damit ohne Heizung. Mit den neuen Ausfällen waren landesweit am Sonntagmorgen (Ortszeit) mehr als 150'000 Haushalte und Betriebe betroffen, besonders in Mississippi und Tennessee.

Auch der Flugverkehr blieb stark eingeschränkt: Mehr als 1100 Flüge wurden am Sonntag gestrichen, nachdem bereits am Samstag rund 2500 Verbindungen ausgefallen waren. Zudem kam es auf vereisten Strassen zu zahlreichen Unfällen und Lieferverzögerungen.

Bis zu -29 Grad Celsius: Darum ist es aktuell extrem kalt in den USA

Bis zu -29 Grad Celsius: Darum ist es aktuell extrem kalt in den USA

Eindrückliche Bilder zeigen den teilweise zugefroreren Hudson River im US-Bundesstaat New York. Aktuell ist Nordamerika von einer Kältewelle betroffen, die vom Wetterphänomen arctic outbreak versursacht wird.

30.01.2026

Mehr zum Thema

Schnee, Blitzeis, arktische Kälte. USA zittern vor «Monstersturm» –  Swiss muss Flüge streichen

Schnee, Blitzeis, arktische KälteUSA zittern vor «Monstersturm» –  Swiss muss Flüge streichen

Meterhoher Schnee, endlose Räumarbeiten. Kamtschatka versinkt im Winter – doch nicht jedes virale Video ist echt

Meterhoher Schnee, endlose RäumarbeitenKamtschatka versinkt im Winter – doch nicht jedes virale Video ist echt

Extremwetter durch Klimawandel. Superzellen-Gewitter werden häufiger und heftiger – Schweiz besonders betroffen

Extremwetter durch KlimawandelSuperzellen-Gewitter werden häufiger und heftiger – Schweiz besonders betroffen

Meistgelesen

Bekommt Europa wegen Trump einen eigenen Atomschirm?
Thun fügt Basel die 2. Niederlage im 2. Spiel unter Lichtsteiner zu
ICE überwacht auch US-Bürger ohne ihr Wissen – Senatoren schlagen Alarm
Das waren die grössten Skandale in der Geschichte des Grammys
18-jähriger Schweizer im Spital verstorben – Zahl der Todesopfer steigt auf 41