Hitlers Erbgut im Check – Massenmord wegen Gen-Defekt?

Adolf Hitler posiert mit seinem Wolfshund: Der Diktator soll an einem seltenen Gen-Defekt gelitten haben. KEYSTONE

Eine Analyse der DNA von Adolf Hitler sorgt für Schlagzeilen: Eine britische Doku diagnostiziert ihm das Kallmann-Syndrom, eine (auch sexuelle) Entwicklungsstörung. Die Schlussfolgerungen daraus sind fragwürdig.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine britische Doku präsentiert eine DNA-Analyse von Adolf Hitler und diagnostiziert einen seltenen Gen-Defekt.

Die Diagnose deckt sich mit früheren medizinischen Erkenntnissen.

Die Schlussfolgerungen aus den genetischen Befunden bleiben umstritten: Viele Aussagen beruhen auf Spekulation.

Kritiker warnen vor pseudowissenschaftlicher Vereinfachung und historischer Verantwortungslosigkeit. Mehr anzeigen

Adolf Hitler ist vermutlich einer der am gründlichsten untersuchten Menschen des 20. Jahrhunderts – politisch, psychologisch, pathologisch. Man könnte meinen, über den Führer sei bereits alles gesagt und geschrieben worden.

Weit gefehlt. «Irgendwas mit Hitler» geht noch immer.

Die Biografie des Diktators und Massenmörders zieht nach wie vor Forscher, Mythenjäger - und Fernsehmacher an. Jüngstes Beispiel: Der britische Sender Channel 4 will Hitlers DNA analysiert haben.

Die Ergebnisse sollen in der Sendung «Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator» am 15. November vorgestellt werden – doch bereits jetzt berichten einige Medien von der angeblichen Sensation, darunter die «Times».

Die Sendung, so schreibt die britische Zeitung, liefere «erstaunliche Einblicke in Hitlers sexuelle Entwicklung». Zudem stelle sie Fragen zu «seiner neurologischen Entwicklung und seinem psychischen Zustand». Das alles könne man nämlich aus der Analyse von Hitlers genetischem Material herauslesen.

Die DNA wurde übrigens aus einem mit Blut getränkten Stofffetzen gewonnen. Den hatte ein US-Soldat 1945 aus jenem Sofa geschnitten, auf dem Hitler Selbstmord begangen hatte.

Dass solche makabren Souvenirs damals durchaus beliebt waren, bestätigt der Historiker Thomas Weber bei «t-online». Um die Echtheit der DNA-Probe zu verifizieren, wurde sie laut Produktionsfirma mit alten Verwandtschaftsproben Hitlers abgeglichen.

Ein vermeintliches medizinisches Puzzle

Die DNA-Analyse hat dann auch eine posthume Diagnose ergeben. Hitler litt am Kallmann-Syndrom. Die seltene genetische Entwicklungsstörung kann zu verzögerter Pubertät, niedrigem Testosteronspiegel und teils missgebildeten Geschlechtsorganen führen. Menschen mit Kallmann-Syndrom haben mit der Wahrscheinlichkeit von 1:10 einen Mikropenis, wird in der Sendung betont. Wie es bei Hitler in der Unterhose aussah, wisse man aber nicht.

Ältere amtsärztliche Unterlagen bescheinigten Hitler zumindest einen «rechtsseitigen Kryptorchismus», einen sogenannten Hodenhochstand. Das neue DNA-Ergebnis würde also durchaus in das bekannte Bild passen – ohne freilich Rückschlüsse über die psychischen Folgen zu erlauben.

Denn hier wird’s ziemlich schwammig. Historiker Alex J. Kay fabuliert im Film, Hitler Entwicklungsstörung würde seine «höchst ungewöhnliche und fast vollständige Hingabe an die Politik in seinem Leben erklären, die jegliches Privatleben ausschloss.»

Und es wird noch besser: «Niemand konnte bislang wirklich erklären, warum Hitler sein ganzes Leben lang so unwohl im Umgang mit Frauen war», so Kay weiter. «Doch nun wissen wir, dass er das Kallmann-Syndrom hatte. Das könnte die Antwort sein, nach der wir gesucht haben.»

Es sind Thesen, die klingen, als solle jahrzehntelange Geschichtsforschung durch einen für eine TV-Doku beauftragten medizinischen Befund ersetzt werden. Als würde eine gestörte Sexualität den Holocaust erklären.

Zwischen Erkenntnis und Kaffeesatz

Noch heikler wird es bei den sogenannten «polygenen Risikoscores». Die Forscher attestieren Hitler darin eine erhöhte genetische Wahrscheinlichkeit für Autismus, ADHS, Schizophrenie und bipolare Störungen. Fachleute schlagen über solche Aussagen die Hände über dem Kopf zusammen. Polygenetische Risikoscores sind keine Diagnosen – eher statistische Stimmungsbilder der Bevölkerung. Kurz: Orakel. Und sie sagen nichts darüber aus, ob ein einzelner Mensch grausam, manipulativ oder ein Massenmörder wird.

Der britische Psychologe Simon Baron-Cohen warnt in der «Times» davor, «Hitlers extreme Grausamkeit mit Menschen mit diesen Diagnosen in Verbindung zu bringen. Das kann sie stigmatisieren, besonders weil die überwiegende Mehrheit dieser Menschen weder gewalttätig noch grausam ist.»

Alte Mythen, neue Mythen

Immerhin räumt die Analyse mit einigen hartnäckigen Gerüchten auf. Hitler hatte laut DNA keinen jüdischen Vorfahren – ein Mythos, der bis heute politisch instrumentalisiert wird. Auch Hinweise auf eine klassische Schizophrenie fanden sich nicht.

Der Versuch, Hitlers Persönlichkeit, seine Ideologie oder gar die nationalsozialistischen Verbrechen genetisch zu erklären, ist wissenschaftlich kaum haltbar – und politisch heikel. Der britische «Guardian» kommentiert trocken, man nähere sich hier gefährlich dem Denken der NS-Rassenideologie selbst an: der Vorstellung, dass Blut das Schicksal diktiere.

Bleibt also noch eine Gretchenfrage: Nur weil man das Erbgut eines Diktators entschlüsseln kann – sollte man es auch wirklich tun?