Hitlers Erbgut im Check – Massenmord wegen Gen-Defekt?

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kontroverse DNA-Sensation Hitlers Erbgut im Check – Massenmord wegen Gen-Defekt?

Andreas Fischer

13.11.2025

Adolf Hitler posiert mit seinem Wolfshund: Der Diktator soll an einem seltenen Gen-Defekt gelitten haben.
Adolf Hitler posiert mit seinem Wolfshund: Der Diktator soll an einem seltenen Gen-Defekt gelitten haben.
KEYSTONE

Eine Analyse der DNA von Adolf Hitler sorgt für Schlagzeilen: Eine britische Doku diagnostiziert ihm das Kallmann-Syndrom, eine (auch sexuelle) Entwicklungsstörung. Die Schlussfolgerungen daraus sind fragwürdig.

Andreas Fischer

13.11.2025, 22:02

13.11.2025, 22:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine britische Doku präsentiert eine DNA-Analyse von Adolf Hitler und diagnostiziert einen seltenen Gen-Defekt.
  • Die Diagnose deckt sich mit früheren medizinischen Erkenntnissen.
  • Die Schlussfolgerungen aus den genetischen Befunden bleiben umstritten: Viele Aussagen beruhen auf Spekulation.
  • Kritiker warnen vor pseudowissenschaftlicher Vereinfachung und historischer Verantwortungslosigkeit.
Mehr anzeigen

Adolf Hitler ist vermutlich einer der am gründlichsten untersuchten Menschen des 20. Jahrhunderts – politisch, psychologisch, pathologisch. Man könnte meinen, über den Führer sei bereits alles gesagt und geschrieben worden.

Weit gefehlt. «Irgendwas mit Hitler» geht noch immer.

Die Biografie des Diktators und Massenmörders zieht nach wie vor Forscher, Mythenjäger - und Fernsehmacher an. Jüngstes Beispiel: Der britische Sender Channel 4 will Hitlers DNA analysiert haben.

Die Ergebnisse sollen in der Sendung «Hitler's DNA: Blueprint of a Dictator» am 15. November vorgestellt werden – doch bereits jetzt berichten einige Medien von der angeblichen Sensation, darunter die «Times».

Die Sendung, so schreibt die britische Zeitung, liefere «erstaunliche Einblicke in Hitlers sexuelle Entwicklung». Zudem stelle sie Fragen zu «seiner neurologischen Entwicklung und seinem psychischen Zustand». Das alles könne man nämlich aus der Analyse von Hitlers genetischem Material herauslesen.

Die DNA wurde übrigens aus einem mit Blut getränkten Stofffetzen gewonnen. Den hatte ein US-Soldat 1945 aus jenem Sofa geschnitten, auf dem Hitler Selbstmord begangen hatte.

Dass solche makabren Souvenirs damals durchaus beliebt waren, bestätigt der Historiker Thomas Weber bei «t-online». Um die Echtheit der DNA-Probe zu verifizieren, wurde sie laut Produktionsfirma mit alten Verwandtschaftsproben Hitlers abgeglichen.

Ein vermeintliches medizinisches Puzzle

Die DNA-Analyse hat dann auch eine posthume Diagnose ergeben. Hitler litt am Kallmann-Syndrom. Die seltene genetische Entwicklungsstörung kann zu verzögerter Pubertät, niedrigem Testosteronspiegel und teils missgebildeten Geschlechtsorganen führen. Menschen mit Kallmann-Syndrom haben mit der Wahrscheinlichkeit von 1:10 einen Mikropenis, wird in der Sendung betont. Wie es bei Hitler in der Unterhose aussah, wisse man aber nicht.

Ältere amtsärztliche Unterlagen bescheinigten Hitler zumindest einen «rechtsseitigen Kryptorchismus», einen sogenannten Hodenhochstand. Das neue DNA-Ergebnis würde also durchaus in das bekannte Bild passen – ohne freilich Rückschlüsse über die psychischen Folgen zu erlauben.

Denn hier wird’s ziemlich schwammig. Historiker Alex J. Kay fabuliert im Film, Hitler Entwicklungsstörung würde seine «höchst ungewöhnliche und fast vollständige Hingabe an die Politik in seinem Leben erklären, die jegliches Privatleben ausschloss.»

Und es wird noch besser: «Niemand konnte bislang wirklich erklären, warum Hitler sein ganzes Leben lang so unwohl im Umgang mit Frauen war», so Kay weiter. «Doch nun wissen wir, dass er das Kallmann-Syndrom hatte. Das könnte die Antwort sein, nach der wir gesucht haben.»

Es sind Thesen, die klingen, als solle jahrzehntelange Geschichtsforschung durch einen für eine TV-Doku beauftragten medizinischen Befund ersetzt werden. Als würde eine gestörte Sexualität den Holocaust erklären.

Zwischen Erkenntnis und Kaffeesatz

Noch heikler wird es bei den sogenannten «polygenen Risikoscores». Die Forscher attestieren Hitler darin eine erhöhte genetische Wahrscheinlichkeit für Autismus, ADHS, Schizophrenie und bipolare Störungen. Fachleute schlagen über solche Aussagen die Hände über dem Kopf zusammen. Polygenetische Risikoscores sind keine Diagnosen – eher statistische Stimmungsbilder der Bevölkerung. Kurz: Orakel. Und sie sagen nichts darüber aus, ob ein einzelner Mensch grausam, manipulativ oder ein Massenmörder wird.

Der britische Psychologe Simon Baron-Cohen warnt in der «Times» davor, «Hitlers extreme Grausamkeit mit Menschen mit diesen Diagnosen in Verbindung zu bringen. Das kann sie stigmatisieren, besonders weil die überwiegende Mehrheit dieser Menschen weder gewalttätig noch grausam ist.»

Alte Mythen, neue Mythen

Immerhin räumt die Analyse mit einigen hartnäckigen Gerüchten auf. Hitler hatte laut DNA keinen jüdischen Vorfahren – ein Mythos, der bis heute politisch instrumentalisiert wird. Auch Hinweise auf eine klassische Schizophrenie fanden sich nicht.

Der Versuch, Hitlers Persönlichkeit, seine Ideologie oder gar die nationalsozialistischen Verbrechen genetisch zu erklären, ist wissenschaftlich kaum haltbar – und politisch heikel. Der britische «Guardian» kommentiert trocken, man nähere sich hier gefährlich dem Denken der NS-Rassenideologie selbst an: der Vorstellung, dass Blut das Schicksal diktiere.

Bleibt also noch eine Gretchenfrage: Nur weil man das Erbgut eines Diktators entschlüsseln kann – sollte man es auch wirklich tun?

Mehr zum Thema

Heikle Nomenklatur. Hitler-Käfer behält seinen umstrittenen Namen

Heikle NomenklaturHitler-Käfer behält seinen umstrittenen Namen

Ohne Hände und Füsse. Forscher finden Skelette in Haus von Hermann Göring

Ohne Hände und FüsseForscher finden Skelette in Haus von Hermann Göring

Ernst Röhm. Der schwule Nazi und seine wilden Berliner Nächte

Ernst RöhmDer schwule Nazi und seine wilden Berliner Nächte

Meistgelesen

Hitlers Erbgut im Check – Massenmord wegen Gen-Defekt?
Australier überlebt Ringkampf mit Weissem Hai
Haben die Russen hier eine Flamingo abgefangen? +++ Mi-8 schiesst Shahed mit Minigun ab
Mutter tötet 9-jährigen Sohn mit Küchenmesser
Trump plant Teilnahme am WEF 2026 +++ Washington stuft deutsche Antifa-Gruppe als Terrororganisation ein