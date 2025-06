Hitzewellen werden immer extremer. So ist der heisseste Tag des Jahres heute im Durchschnitt 3,4 Grad wärmer als vor gut 50 Jahren. Archivbild: Keystone

Die Temperaturen in der Schweiz steigen immer schneller. So haben sich in den letzten 50 Jahren Extreme, vor allem Hitzewellen, deutlich stärker erwärmt als die Durchschnittstemperatur. Das zeigt eine Auswertung von Meteoschweiz.

Keystone-SDA, tpfi SDA

Seit 1971 ist die Jahresmitteltemperatur in der Schweiz um 2,6 Grad gestiegen, wie es in einer Mitteilung des Bundesamtes für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) vom Donnerstag heisst. Das sei ein deutliches Zeichen des von Menschen verursachten Klimawandels.

Besonders auffällig ist demnach die Zunahme bei extremen Temperaturen. Gegenwärtig sei der heisseste Tag des Jahres im Durchschnitt 3,4 Grad wärmer als vor gut 50 Jahren. So liege zum Beispiel in Basel/Binningen das höchste Tagesmaximum heute bei 35,8 Grad, während es 1971 nur 32,2 Grad waren. Die heissesten 3- bis 7-Tagesperioden eines Jahres wurden im landesweiten Mittel sogar 3,8 Grad wärmer.

Auch besonders kalte Tage sind heute deutlich weniger frostig als noch vor einigen Jahrzehnten. So hat sich seit 1971 der kälteste Tag des Jahres im Durchschnitt um 2,8 Grad erwärmt. In Basel/Binningen liegt das tiefste Tagesminimum heute bei -9,5 Grad, während es 1971 noch -12,4 Grad waren. Die kältesten 3- bis 7-Tagesperioden eines Jahres sind heute im landesweiten Mittel um 2,9 Grad wärmer als damals.