Höchst lebendiger SwissPass-Kunde wird Monat für Monat für tot erklärt

Dank SwissPass Mobile kann man seine in der SwissPass-Karte integrierten Abos ganz praktisch mit einem Smartphone oder Tablet vorweisen – sofern man nicht den Status «verstorben» hat. Bild: Christian Beutler/KEYSTONE

Ein SwissPass-Kunde hat am eigenen Leib erfahren, dass der Status «verstorben» kaum mehr zu ändern ist – sein Konto wird jeden Monat aufs Neue gesperrt. Auch wenn der Besitzer versichert, sehr lebendig zu sein.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Konto eines SwissPass-Kunden wird jeden Monat aufs Neue gesperrt.

Als Grund stellt sich der fälschlicherweise eingetragene Status «verstorben» heraus, der aufgrund einer Verwechslung mit einem anderen Kundenkonto zustande kam.

Und der lässt sich technisch kaum mehr ändern.

Technik hat manchmal ihre Macken. Mal streikt der Drucker, mal hängt sich der Computer auf, mal lässt sich eine App nicht öffnen. Nervig, aber lösbar. Auch ein gesperrtes Konto sollte kein unüberwindbares Hindernis sein, sollte man meinen.

So ist es auch einem SwissPass-Kunden aus dem Kanton Solothurn ergangen. Als er auf seinem Handy ein Billett kaufen will, meldet ihm die App, sein SwissPass-Konto sei gesperrt. Via Kundenservice lässt er es wieder freischalten und denkt sich nicht viel dabei.

Doch vier Wochen später steht er vor dem gleichen Problem. Leicht irritiert ruft der Mann die kostenpflichtige Hotline an und bekommt die Auskunft, der Fehler liege vermutlich bei ihm oder seinem Handy. Sein Konto wird wieder freigeschaltet.

Einen weiteren Monat später ist das Konto wieder gesperrt. Der Mann wendet sich an einen Bekannten, der bei der SBB am Schalter arbeitet, mit der Bitte in seinem SwissPass-Konto nachzusehen, was da wohl los sein könnte. Der Bekannte eröffnet dem Solothurner, er sei bei SwissPass als «verstorben» eingetragen. So berichtet es der Mann dem SRF.

Der «Verstorbene» meldet sich als äusserst lebendig

Daraufhin ruft der Mann mit den neuen Informationen wieder die SwissPass-Hotline an und versichert, dass er durchaus noch am Leben sei. Der Leiter des Kundendienstes hat zwar keine Erklärung für das falsche «Sterben», verspricht ihm aber, es werde nicht mehr vorkommen.

Einen Monat später – im November – ist das SwissPass-Konto des Kunden erneut gesperrt. Die Hotline teilt dem Mann mit, man könne den Status «verstorben» technisch nicht ändern und dass er ab jetzt sein Konto jeden Monat entsperren lassen müsse.

Der Mann wendet sich an das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso». Auf dessen Anfrage bei Alliance SwissPass, heisst es, es habe eine Verwechslung mit einem anderen Kundenkonto gegeben. Und weil SwissPass die Daten monatlich mit jenen der Post abgleiche, sei der Solothurner jeden Monat erneut als «verstorben» eingetragen worden. Das Problem sei nun technisch erkannt und gelöst ...