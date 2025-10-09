  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Täter wollte milderes Urteil Gericht erhöht die Strafe für Vergewaltiger von Gisèle Pelicot

SDA

9.10.2025 - 17:59

Gisèle Pelicot (M) sitzt im Berufungsgericht in Nîmes. Foto: Lewis Joly/AP/dpa
Gisèle Pelicot (M) sitzt im Berufungsgericht in Nîmes. Foto: Lewis Joly/AP/dpa
Bild: Keystone

Im Berufungsverfahren zum Fall der betäubten und vergewaltigten Französin Gisèle Pelicot hat ein Gericht die Haftstrafe des einzigen Angeklagten verschärft, der das ursprüngliche Urteil nicht akzeptieren wollte.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

09.10.2025, 17:59

09.10.2025, 18:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Missbrauchsfall Gisèle Pelicot in Frankreich ist einer der 51 verurteilten Täter in Berufung gegangen.
  • Der Mann war ursprünglich zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden - das Gericht erhöhte seine Strafe nun auf zehn Jahre.
  • Die Uneinsichtigkeit des Angeklagten sei «zum Verzweifeln», befand die Staatsanwaltschaft.
  • «Stehen Sie zu Ihren Taten und hören Sie auf, sich hinter Ihrer Feigheit zu verstecken», forderte die 72-jährige Gisèle Pelicot ihren Vergewaltiger auf.
Mehr anzeigen

Im Missbrauchsfall Gisèle Pelicot in Frankreich hat einer der 51 verurteilten Täter in einem Berufungsprozess eine höhere Strafe erhalten. Das Gericht im südfranzösischen Nîmes verurteilte den 44-jährigen Mann zu zehn Jahren Haft, nachdem er in erster Instanz eine Strafe von neun Jahren wegen Vergewaltigung erhalten hatte, berichteten französische Medien aus dem Verhandlungssaal.

Einer der Verurteilten geht in Berufung. Gisèle Pelicot ist zurück im Gericht

Einer der Verurteilten geht in BerufungGisèle Pelicot ist zurück im Gericht

In dem aufsehenerregenden Fall waren Ende vergangenen Jahres 50 Männer zumeist wegen Vergewaltigung zu Haftstrafen zwischen 3 und 15 Jahren verurteilt worden. Zunächst wollten 17 der Verurteilten in Berufung gehen, nur einer aber hielt daran fest - und muss nun länger ins Gefängnis.

Gisèle Pelicots Ex-Mann Dominique hatte vor Gericht gestanden, seine damalige Frau fast zehn Jahre lang immer wieder mit Medikamenten betäubt, missbraucht und von Fremden vergewaltigen lassen zu haben. Er erhielt die Höchststrafe von 20 Jahren Haft. 

Ex-Ehemann zeichnete Vergewaltigungen auf Video auf

In dem Berufungsprozess hatte die Staatsanwaltschaft zwölf Jahre Haft für den 44-Jährigen gefordert, dessen Tun Pelicots Ex-Mann wie auch das der anderen Täter ausführlich auf Video festgehalten hatte.

«Weltweite Heldin». US-Magazin «Time» kürt Gisèle Pelicot zu Frau des Jahres 2025

«Weltweite Heldin»US-Magazin «Time» kürt Gisèle Pelicot zu Frau des Jahres 2025

Viele der Täter sagten später, sie seien von einem Sexspiel des Paares ausgegangen und wiesen den Vorwurf der Vergewaltigung vor Gericht von sich – etwa weil der damalige Ehemann einverstanden gewesen sei. Auch der Verurteilte, dessen Berufung nun verhandelt wurde, hielt an diesem Standpunkt fest.

In dem Prozess stritt er erneut eine Vergewaltigung ab, weil Pelicots Ex-Mann behauptet habe, seine Frau stelle sich nur schlafend, und es handele sich um ein Spiel. Er habe keine Gewalt angewendet.

Pelicot reagiert empört auf Ausflüchte des Täters

In dem Prozess in Nîmes hatte die zu einer feministischen Ikone gewordene Gisèle Pelicot empört auf die Aussage des Angeklagten reagiert. Der Mann zeigte sich vor Gericht weiterhin keiner Schuld bewusst.

«Sie kommen durch die Tür, wann habe ich Ihnen meine Zustimmung gegeben? Sie vergewaltigen mich, zwei Stunden sind eine lange Zeit, ich schäme mich für Sie», sagte sie im Zeugenstand. «Stehen Sie zu Ihren Taten und hören Sie auf, sich hinter Ihrer Feigheit zu verstecken.»

Berufungsprozess zur Vergewaltigung von Gisèle Pelicot

Berufungsprozess zur Vergewaltigung von Gisèle Pelicot

51 Männer wurden in Frankreich wegen des Missbrauchs von Gisèle Pelicot verurteilt. Einer der Angeklagten geht nun in Berufung, der 44-Jährige war Ende vergangenen Jahres zu neun Jahren Haft verurteilt worden.

09.10.2025

Mehr zum Thema

«Gredig direkt». Pelicots Tochter Caroline: «Er hat das kleine Mädchen in mir getötet»

«Gredig direkt»Pelicots Tochter Caroline: «Er hat das kleine Mädchen in mir getötet»

«Sehr berührt». Königin Camilla schreibt Gisèle Pelicot persönlichen Brief

«Sehr berührt»Königin Camilla schreibt Gisèle Pelicot persönlichen Brief

Missbrauchsprozess von Avignon. So hat der Mut einer einzigen Frau ein Land und die Welt verändert

Missbrauchsprozess von AvignonSo hat der Mut einer einzigen Frau ein Land und die Welt verändert

Meistgelesen

Putin gibt Abschuss von Passagierjet zu +++ Brennendes Öldepot auf Krim: Touristen reisen massenhaft ab
Der «Jail-Train» der SBB fährt keine Gauner mehr durchs Land
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
«Traumschiff»-Star Wanda Perdelwitz (41) ist tot
Darum ist Tennis-Legende Federer bei seinen Kindern nur Hilfs-Trainer