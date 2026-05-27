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Höhlendrama Hoffnung für eingeschlossene Goldsucher in Laos

SDA

27.5.2026 - 06:28

Retter kämpfen um sieben eingeschlossene Goldgräber

Retter kämpfen um sieben eingeschlossene Goldgräber

Im Norden von Laos läuft eine dramatische Rettungsaktion. Sieben Männer sitzen seit Tagen in einer überfluteten Höhle fest, nachdem sie dort nach Gold gesucht hatten.

26.05.2026

Retter nähern sich den sieben eingeschlossenen Goldsuchern in Laos bis auf weniger als 20 Meter – durch schmale Tunnel und auf dem Bauch robbend. Sinkende Wasserstände geben neue Hoffnung.

Keystone-SDA

27.05.2026, 06:28

27.05.2026, 06:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem dramatischen Rettungseinsatz für sieben eingeschlossene Goldsucher in einer überfluteten Höhle in Laos gibt es neue Hoffnung.
  • Die Retter haben sich nach eigenen Angaben bis auf weniger als 20 Meter an den vermuteten Aufenthaltsort der Männer vorgearbeitet.
  • Die sieben Männer sitzen seit mehr als einer Woche in der Höhle im Bezirk Longchaeng fest.
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Bei einem dramatischen Rettungseinsatz für sieben eingeschlossene Goldsucher in einer überfluteten Höhle in Laos gibt es neue Hoffnung: Die Retter haben sich nach eigenen Angaben bis auf weniger als 20 Meter an den vermuteten Aufenthaltsort der Männer vorgearbeitet.

Retter arbeiten sich am Dienstag zu den eingeschlossenen Goldsuchern vor. 
Retter arbeiten sich am Dienstag zu den eingeschlossenen Goldsuchern vor. 
Bild: Metta Tham Rescue Kalasin via AP

Die Wasserstände in der Höhle seien inzwischen deutlich gesunken, zitierte das Nachrichtenportal «Thai Enquirer» den thailändischen Einsatzkoordinator Kengkaj Bangkaowong.

Die Regierung in Laos hatte Thailand um Hilfe gebeten – auch wegen der Erfahrung thailändischer Einsatzkräfte bei der international beachteten Rettung einer Jugendfussballmannschaft aus der Tham-Luang-Höhle im Jahr 2018.

Die Tham-Luang-Höhle zieht auch heute noch viele Touristen an. Auf Tafeln wird die aufwendige Rettungsaktion einer Jugendfussballmannschaft im Jahr 2018 erklärt.
Die Tham-Luang-Höhle zieht auch heute noch viele Touristen an. Auf Tafeln wird die aufwendige Rettungsaktion einer Jugendfussballmannschaft im Jahr 2018 erklärt.
Bild: Keystone/dpa/Carola Frentzen

Rettungsteams aus dem Nachbarland waren am Wochenende am Unglücksort in der nördlichen Provinz Xaisomboun eingetroffen. Auch der finnische Höhlentaucher Mikko Paasi und sein thailändischer Kollege Norrased Palasing, die bereits an der spektakulären Rettung in Tham Luang beteiligt waren, unterstützen die Mission.

Retter kriechen und tauchen

Derweil arbeiteten sich die Spezialkräfte weiter durch enge und teils komplett überflutete Tunnel vor. Teilweise müssten die Taucher auf dem Bauch oder auf den Knien kriechen und durch schmale Unterwasserpassagen tauchen, sagte Kengkaj.

Die sieben Männer sitzen seit mehr als einer Woche in der Höhle im Bezirk Longchaeng fest. Das Gebiet ist durch schroffe Berge und dichten Dschungel geprägt und liegt etwa 130 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Vientiane. Insgesamt waren zehn Dorfbewohner in das Höhlensystem vorgedrungen, um dort nach Gold zu graben. Drei konnten entkommen, sieben wurden nach heftigen Regenfällen und einem Erdrutsch eingeschlossen.

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