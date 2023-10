Das in Brand geratene Wohn- und Geschäftshaus in Dietikon. Bild: Keystone

Ein Brand hat in einem Wohn- und Geschäftshaus in Dietikon in der Nacht auf Dienstag einen Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken angerichtet. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Die Brandmeldung ging gegen Mitternacht ein, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Pneuhaus in Vollbrand. Obwohl die Einsatzkräfte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen konnte, gestalteten sich die Löscharbeiten aufwändig und zogen sich über mehrere Stunden hin. Die Brandursache war noch unklar.

Die Bewohnerschaft konnte das Gebäude laut Mitteilung rechtzeitig verlassen, Verletzte gab es demnach keine. Die vier Wohnungen des Gebäudes waren nicht mehr bewohnbar. Die Stadt Dietikon organisierte für die betroffenen sechs Personen eine Übergangslösung.

sda