Viele Tote bei Brand in Hongkonger Hochhauskomplex STORY: Fassungslos schauten die Menschen am späten Mittwochabend Ortszeit auf den brennenden Hochhauskomplex in Hongkong. Nach offiziellen Angaben sind bei dem Grossbrand mehr als ein Dutzend Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten ist auch ein Feuerwehrmann. Eine unbekannte Zahl von Menschen war in den bis zu 31 Stockwerke hohen Gebäuden im Stadtteil Tai Po eingeschlossen, während die Rettungskräfte bis in die Nacht gegen die Flammen kämpften. Mehr als zehn Menschen wurden verletzt. Der Brand brach am Mittwoch gegen 14.45 Uhr Ortszeit aus. Ein 66-jähriger Anwohner sagte , er habe einen «sehr lauten Knall» gehört und dann das Feuer in einem Nachbargebäude gesehen. «Was meine Gefühle angeht, weiss ich ehrlich gesagt nicht einmal, wie ich mich gerade fühle. Ich gehe einfach einen Schritt nach dem anderen. Im Moment denke ich nur darüber nach, wo ich heute Nacht schlafen werde, denn wahrscheinlich kann ich nicht nach Hause zurückkehren.“ Die Behörden löste die höchste Brandwarnstufe fünf aus. Dicke schwarzen Rauchwolken und meterhohe Flammen erhellten den Nachthimmel. Starke Winde fachten die Flammen an und liessen das Feuer auf sieben der acht Blöcke des Komplexes übergreifen. O-Ton Derek Amstrong Chan, Vize-Direktor Hong Kong Feuerwehr «Ausserdem ist die Temperatur in den betroffenen Gebäuden sehr hoch, sodass es für uns ziemlich schwierig ist, das Gebäude zu betreten und nach oben zu gehen, um Lösch- und Rettungsmassnahmen durchzuführen.» Angaben zur möglichen Brandursache wurden zunächst nicht gemacht. Der betroffene Wohnkomplex wurde 1983 im Rahmen eines staatlich subventionierten Wohnungsbauprogramms errichtet und zählt 2000 Wohnungen. Hongkong gehört zu den am dichtesten besiedelten Gebieten der Welt mit einem der teuersten Wohnungsmärkte. 26.11.2025

Dichte Rauchschwaden, brennende Gerüste und eine Todesfalle: In einer Hochhaus-Wohnanlage in Hongkong wütet ein Grossbrand. Die Zahl der Todesopfer steigt weiter.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei einem Grossbrand in einer Hochhaussiedlung in Hongkong sind dutzende Menschen ums Leben gekommen, die Opferzahlen müssen wiederholt nach oben korrigiert werden.

Auch Stunden nach Ausbruch des Feuers waren noch hunderte Menschen in den brennenden Gebäuden eingeschlossen

Die Rettungskräfte sind im Dauereinsatz. Mehr anzeigen

Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert.

Bei einem Feuer in einem Hochhaus-Wohnkomplex in Hongkong sind mindestens 55 Menschen getötet worden. 279 Menschen würden noch vermisst, teilte der Regierungschef der chinesischen Sonderverwaltungszone, John Lee, in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) mit. 45 weitere befinden sich nach Angaben der Behörden in kritischem Zustand. Die Brandursache war zunächst unklar. Lee sagte, die Flammen im Bezirk Tai Po würden langsam «unter Kontrolle gebracht».

Wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» und andere lokale Medien berichteten, gehörte auch ein Feuerwehrmann zu den Todesopfern. Zunächst war von vier Toten berichtet worden, die Opferzahlen mussten im Laufe der Zeit mehrmals korrigiert werden.

Zweithöchste Alarmstufe

Das Feuer brach am Mittwochnachmittag (Ortszeit) im Hochhauskomplex Wang Fuk Court aus, der aus acht Blöcken mit je mehr als 30 Stockwerken und über 1900 Wohnungen besteht. Die Flammen griffen rasch auf weitere Türme der Hochhaus-Siedlung über, die wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten vollständig in Bambusgerüste und Schutznetze gehüllt waren. Am frühen Abend rief die Feuerwehr schliesslich die höchste Alarmstufe fünf aus.

Noch immer steigt zu diesem Zeitpunkt dichter Rauch aus den Hochhäusern auf, die Feuerwehr ist weiterhin im Grosseinsatz. Der Brand gilt als das Feuer mit den meisten Opfern in Hongkong seit Jahrzehnten.

Fotos und Videos vom Einsatzort zeigten grosse Rauchschwaden, die aus den eingerüsteten Wohnhochhäusern aufstiegen. An den Gebäuden wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt. Auch war zu sehen, wie die Fassadengerüste über mehrere Stockwerke hinweg in Flammen standen und brennende Teile zu Boden stürzten. Zudem waren im Inneren einzelner Wohnungen Feuerherde zu erkennen.

Mindestens 44 Tote: Hongkong trauert um Grossbrand-Opfer - Gallery Auch fast 20 Stunden nach Ausbruch des Feuers kämpften die Einsatzkräfte noch gegen Flammen. Bild: Keystone Hunderte Menschen musste in Notunterkünften Unterschlupf suchen. Bild: Keystone Die dramatischen Aufnahmen des Großbrandes gingen um die Welt. Bild: Keystone Die Flammen hatten sich über das Bambusgerüst rasant ausgebreitet. Bild: Keystone Mindestens 44 Tote: Hongkong trauert um Grossbrand-Opfer - Gallery Auch fast 20 Stunden nach Ausbruch des Feuers kämpften die Einsatzkräfte noch gegen Flammen. Bild: Keystone Hunderte Menschen musste in Notunterkünften Unterschlupf suchen. Bild: Keystone Die dramatischen Aufnahmen des Großbrandes gingen um die Welt. Bild: Keystone Die Flammen hatten sich über das Bambusgerüst rasant ausgebreitet. Bild: Keystone

Schwierige Rettungs- und Löscharbeiten

Eine Tragödie ist der Grossbrand vor allem für die Angehörigen. In Videos sind völlig verzweifelte Menschen zu sehen, die mit selbst gebastelten Namensschildern durch die Strassen laufen, in der Hoffnung, dass jemand die Namen kennt und Entwarnung geben kann, weil er ihre Angehörigen gesehen hat. Ein Mann berichtet, er stehe noch über das Handy mit seiner eingeschlossenen Frau in Kontakt. Sie habe versucht, über das Treppenhaus zu fliehen, sei jedoch in einem völlig verqualmten, stockdunklen Gang zum Rückzug gezwungen gewesen.

Die Bedingungen im Inneren der Türme seien äusserst schwierig, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte mussten sich Stockwerk für Stockwerk nach oben arbeiten, während weiterhin Hilferufe aus Wohnungen eingingen, die sie noch nicht erreicht hatten. Ein Feuerwehrmann kam im Einsatz ums Leben.

Rettungskräfte versuchen seit Stunden, den Brand eines Hochhauskomplexes in Hongkong zu löschen. Chan Long Hei/AP/dpa

Mitarbeiter von Baufirma festgenommen

In den frühen Morgenstunden nahm die Polizei drei Männer fest – zwei Direktoren und einen technischen Berater eines Bauunternehmens. Ihnen wird grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen, die die schnelle Ausbreitung des Feuers und die schweren Folgen mitverursacht haben könnten, wie die «South China Morning Post» berichtet.

Demnach könnten die bei den Renovierungsarbeiten verwendeten Abdeck- und Dämmmaterialien möglicherweise nicht den geltenden Brandschutzstandards entsprochen haben. Die Feuerwehr hatte zudem Styropor im Inneren der Gebäude entdeckt, das die Ausbreitung der Flammen innerhalb der Blöcke beschleunigt und weitere Wohnungen über die Flure hinweg entzündet haben könnte.