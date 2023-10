Reisende warten in der Abflughalle des internationalen Flughafens von Hongkong. Bild: Emily Wang/AP

Wegen des nahenden Tropensturms «Koinu» sind zahlreiche Flüge von und nach Hongkong abgesagt worden. Es wird erwartet, dass der Sturm mit Spitzenböen bis zu 122 Kilometern pro Stunde am Abend in 70 Kilometern Entfernung an Hongkong vorbeizieht.

Wegen des nahenden Tropensturms «Koinu» sind am Sonntag zahlreiche Flüge von und nach Hongkong abgesagt worden. Es wurde erwartet, dass der Sturm mit Spitzenböen bis zu 122 Kilometern pro Stunde am Abend in 70 Kilometern Entfernung an Hongkong vorbeiziehen, der chinesischen Sonderverwaltungszone aber starken Regen bringen würde. Am Montag dürfte «Koinu» nach Angaben des Hongkonger Observatoriums über die Küstengewässer der benachbarten chinesischen Provinz Guangdong ziehen.

Geschäfte und Schulen in Hongkong wurden am Sonntag geschlossen, der öffentliche Nahverkehr wurde eingeschränkt. Laut einem Bericht des staatlichen Senders CCTV wurde die Brücke von Hongkong nach Macao vorübergehend geschlossen.

Zuvor hatte «Koinu» als Taifun Taiwan erreicht. Ein Mensch kam dort sturmbedingt ums Leben, mehr als 300 Menschen wurden verletzt.