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Star-Autor kritisiert den Westen Houellebecq: «Die Schweiz ist die einzig wahre Demokratie»

Oliver Kohlmaier

20.3.2026

Michel Houellebecq kritisiert immer wieder seine Heimat Frankreich.
Michel Houellebecq kritisiert immer wieder seine Heimat Frankreich.
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Der französische Star-Autor Michel Houellebecq eckt mit seinen Büchern immer wieder an. Demokratie ist für ihn kein universeller Wert, die Schweiz hingegen lobt er ausdrücklich. 

Redaktion blue News

20.03.2026, 20:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Michel Houellebecq kritisiert in einem Interview den Westen und insbesondere seine Heimat Frankreich. 
  • Demokratie und Freiheit sind für den Star-Autor keine universellen Werte.
  • Die Demokratie in der Schweiz hingegen lobt Houellebecq ausdrücklich. 
Mehr anzeigen

In seinen Büchern setzt sich der französische Star-Autor Michel Houellebecq immer wieder mit kulturellen und politischen Werten seiner Heimat und des Westens insgesamt auseinander. Dieser scheine einen «schlechten Start» hingelegt zu haben, sagt er im Interview mit dem Westschweizer Fernsehen RTS.

Dass der Westen insgesamt geschwächt sei, offenbaren Houellebecq zufolge auch die «aktuellen Kriege und Bedrohungen». Individuelle Freiheit und Demokratie hält der Schriftsteller nicht für universelle Prinzipien, allein die Idee sei «anmassend».

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«Glaube nicht, dass ich in einer Demokratie lebe»

Seine Kritik richtet sich insbesondere an die repräsentative Demokratie, wie sie in fast allen Ländern des Westens praktiziert wird – auch in seiner Heimat. Die Demokratie in Frankreich kritisiert der Star-Autor scharf: «Ich glaube nicht, dass ich in einer Demokratie lebe», sagt Houellebecq. «Wir müssen den Menschen unbedingt eine Stimme geben», sagt der Autor und fügt hinzu: «Die Parteien vertreten nicht die Wähler.» Dem Autor zufolge zeigt sich dies insbesondere in der Debatte um die aktuelle Sterbehilfe. Denn gerade die Anhänger der Parteien, die dagegen sind, sprechen sich mehrheitlich dafür aus.

Als Vorbild in Sachen Demokratie sieht er dabei die Schweiz: «Die einzig wahre Demokratie ist für mich die direkte Demokratie», sagt Houellebecq und lobt dabei insbesondere, dass die Schweiz es ihren Bürgern ermögliche, regelmässig über konkrete Fragen abzustimmen. 

Star-Autor eckt immer wieder an

Michel Houellebecq gilt als einer der meistübersetzten und zugleich umstrittensten Autoren Frankreichs. Für manche ist er ein zynischer Provokateur, für andere ein scharfsinniger Analytiker westlicher Gesellschaften.

2010 erhielt er für «Karte und Gebiet» den Prix Goncourt, sein 2015 erschienener Roman «Unterwerfung», in dem Frankreich von einem muslimischen Präsidenten regiert wird, löste heftige politische Diskussionen aus – nicht nur in Houellebecqs Heimatland.

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