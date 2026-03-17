Zwei humanoide Roboter des G1 (links) und R1 auf einer Messe in Shanghai. Bild: IMAGO/CFOTO

Eigentlich sollte ein humanoider Roboter in Macau Werbung für eine Bildungseinrichtung machen – schliesslich wurde er von der Polizei abgeführt. Was ist passiert?

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im chinesischen Macau wurde ein humanoider Roboter von der Polizei abgeführt, nachdem eine Passantin heftig erschrocken war.

Die 70-jährige Frau wurde in ein Spital gebracht. Zu körperlichem Kontakt kam es jedoch nicht.

Videos in den sozialen Medien zeigen, wie die Frau den Roboter anschreit, bis dieser schliesslich die Arme in die Höhe streckt. Mehr anzeigen

Kurioser Vorfall im chinesischen Macau: Ein humanoider Roboter und eine 70-jährige Passantin geraten aneinander – am Ende landet die Frau im Spital, der Roboter hingegen wird von der Polizei abgeführt.

Die Polizei erklärte, dies sei der erste Vorfall dieser Art in Macau, bei dem ein Mensch und ein Roboter beteiligt waren. Lokalen Medienberichten zufolge blieb die Passantin auf dem Trottoir stehen, um ihr Smartphone zu benutzten, und bemerkte plötzlich, dass «etwas» dicht hinter ihr war, woraufhin sie heftig erschrak.

Laut einem Bericht des TV-Senders TDM gab es «keinen körperlichen Kontakt» zwischen dem Roboter und der Frau, auch habe sie bei dem Vorfall keine Verletzungen davongetragen. Sie habe der Polizei jedoch mitgeteilt, dass sie sich nach dem Schreck durch den Roboter unwohl fühle und darum gebeten, zur Untersuchung und Behandlung in ein Spital gebracht zu werden.

«Bist du völlig verrückt?»

In den sozialen Medien kursieren Videoclips, die einen «Streit» zwischen der Frau und dem Roboter zeigen. Die Frau ruft dem Roboter auf Kantonesisch zu: «Du bringst mein Herz zum Rasen! Du hast doch genug zu tun, warum machst du dir dann damit die Mühe? Bist du völlig verrückt?»

Der Roboter streckt schliesslich die Arme in die Höhe. Am Ende des Videos ist zu sehen, wie zwei Polizeibeamte den Roboter nach dem Vorfall abführen.

Berichten zufolge erklärte der Eigentümer der Polizei, er habe den Roboter getestet, um dessen Funktionsweise weiter zu verbessern und ihn künftig für Werbezwecke seines Bildungszentrums einzusetzen.

Er bekam seinen Roboter des Typs Unitree G1 schliesslich wieder ausgehändigt und wurde von der Polizei ermahnt, in Zukunft vorsichtiger zu sein. Die Frau selbst hatte sich inzwischen offenbar wieder beruhigt. Rechtliche Schritte gegen den Eigentümer leitete sie nicht ein.

Ein Kollege des Roboters machte Anfang Februar schon einmal Schlagzeilen: Bei minus 47 Grad Celsius stapfte er das Logo der olympischen Winterspiele in China in den Schnee.

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