Choco und seine Besitzerin sind seit Anfangs Dezember wieder vereint. Screenshot CBS

Fünf Jahre galt der Hund Choco aus Kalifornien als verschwunden – bis er in Detroit wieder auftauchte. Dank eines Mikrochips, Tierschützer und einer Spende konnte er nun wieder nach Hause kehren.

Redaktion blue News Lea Oetiker

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Hund Choco verschwand 2021 in Kalifornien und wurde fast fünf Jahre später überraschend in Detroit wiedergefunden.

Dank seines Mikrochips konnte das Tierheim seine Besitzerin ausfindig machen.

Wie er nach Detroit gelangte, ist unklar. Mehr anzeigen

Hund Choco verschwand 2021 spurlos aus seinem Zuhause in Kalifornien. Fast fünf Jahre später tauchte er überraschend in Detroit, Michigan,wieder auf – angebunden an einem Zaun vor einem Tierheim.

Weil Choco gechipt war und am Halsband noch die aktuelle Nummer seiner Besitzerin hing, nahm das Tierheim sofort Kontakt mit ihr auf. «Seine Besitzerin hat die Hoffnung nie aufgegeben», schreibt die Tierschutz-Organisation Helping Paws and Claws auf Facebook. «Sie wusste, dass er gechipt war, und suchte weiter nach ihm», heisst es im Beitrag weiter.

Als die Besitzerin erfuhr, dass ihr Hund wieder aufgetaucht war, war die Freude gross – doch sie wusste nicht, wie sie weiter vorgehen sollte. In den sozialen Medien bat sie um Rat, wie sie ihren Vierbeiner am besten nach Hause bringen könne. Auf diesen Beitrag wurde die Tierschutz-Organisation Helping Paws and Claws aufmerksam und entschied, sie bei der Rückholung zu unterstützen.

Die Organisation startete in ihrer Community einen Aufruf, um Choco die Rückkehr nach Hause zu ermöglichen. Wie CBS berichtet, spendete eine Person Flugmeilen – so konnte der Hund kostenlos von Detroit nach Kalifornien fliegen. Andere Freiwillige holten ihn aus dem Tierheim ab, fuhren ihn zum Flughafen und begleiteten ihn auf dem Flug zurück nach Kalifornien.

Anfangs Dezember war Choco endlich wieder Zuhause. Wie der Hund nach Detroit kam, ist unklar.