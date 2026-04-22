In Schweden wurden mehrere Sushi-Restaurants geschlossen, nach dem Verzehr wurde es über 100 Restaurantbesucher*innen schlecht. (Symbolbild) picture alliance / Andrea Warnecke/dpa-tmn

Nach dem Besuch zweier Sushi-Restaurants nahe Göteborg haben sich über 100 Menschen mit heftiger Übelkeit gemeldet. Die Behörden vermuten eine Lebensmittelvergiftung, möglicherweise ausgelöst durch verdorbenen Lachs.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Schweden wurden nach dem Besuch zweier Sushi-Restaurants bei Göteborg über 100 Menschen krank. Viele klagen über heftige Übelkeit. Die Betriebe wurden vorsorglich geschlossen.

Behörden gehen von einer Lebensmittelvergiftung aus, vermutlich durch verdorbenen Lachs. Proben werden untersucht, ein Lieferantenwechsel kurz zuvor steht im Fokus.

Der Ausbruch gilt als ungewöhnlich gross; einzelne Betroffene mussten ins Spital. Die Restaurants bleiben für Reinigung und weitere Abklärungen vorerst geschlossen. Mehr anzeigen

In Schweden sorgt mutmasslich verdorbenes Sushi für einen massiven Krankheitsausbruch. Rund 100 Personen haben sich bereits gemeldet – und es werden laufend mehr, wie lokale Behörden berichten.

Die Betroffenen klagen über heftige Übelkeit. Alle hatten zuvor in zwei zusammengehörenden Sushi-Restaurants in Lerum und Floda, Vororten von Göteborg, gegessen.

Eine Kundin berichtet auf Facebook, sie sei so schwer erkrankt, dass sie mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden musste.

Ein Vorfall dieser Grössenordnung sei in den letzten Jahren nicht vorgekommen, so das zuständige Amt.

Vermutlich war der Lachs verdorben

Die Behörden gehen von einer Lebensmittelvergiftung aus. Proben wurden bereits genommen, die betroffenen Sushi-Restaurants sind vorübergehend geschlossen.

Nach Angaben der Betreiber könnten sich alle Gäste am selben Tag – vergangenen Samstag – angesteckt haben. Im Fokus steht dabei möglicherweise verdorbener Lachs. Kurz zuvor soll der Lieferant gewechselt worden sein.

Die Schliessung werde nun auch für eine gründliche Reinigung genutzt. Man nehme die Situation «sehr ernst» und tue alles, um sie in den Griff zu bekommen, heisst es von den Verantwortlichen.