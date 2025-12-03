Hunderte Porsche in Russland plötzlich lahmgelegt

Hunderte Porsche-Fahrzeuge in Russland wurden durch einen Fehler plötzlich fahruntüchtig. IMAGO/ZUMA Press Wire (Symbolbild)

In Russland springen hunderte Porsche plötzlich nicht mehr an. Während die genaue Ursache noch ermittelt wird, mutmasst der grösste russische Autohändler, die Fahrzeuge könnten absichtlich blockiert worden sein.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Russland sind Hunderte Porsche-Fahrzeuge verschiedener Typen plötzlich fahruntüchtig geworden.

Die genaue Ursache wird derzeit noch ermittelt, hängt aber offenbar mit einem Ausfall des werkseitig installierten Satelliten-Sicherheitssystems zusammen.

Ein Vertreter eines grossen russischen Autohändlers behauptete, die Blockaden könnten vorsätzlich herbeigeführt worden sein. Mehr anzeigen

Hunderte von Porsche-Fahrzeugen in ganz Russland wurden plötzlich fahruntüchtig. Nach Angaben von Besitzern und Händlern springen die Autos aufgrund eines Ausfalls ihres werkseitig installierten Satelliten-Sicherheitssystems nicht mehr an. Dies berichten autonews.ru, die «Moskow Times» und zahlreiche weitere russische Medien.

Demnach meldeten erste Lenker in Moskau, Krasnodar und anderen Städten bereits letzte Woche plötzlich auftretende Motorausfälle und Blockaden der Kraftstoffzufuhr, wodurch ihre Fahrzeuge fahruntüchtig wurden.

Russlands grösste Autohausgruppe Rolf gab an, dass die Serviceanfragen am Freitag sprunghaft angestiegen seien, da die Autos die Verbindung zu ihren über Satellit verbundenen Onboard-Alarmmodulen verloren hätten. Alle Porsche-Modelle und Motortypen seien von dem Ausfall betroffen. Zudem könne sich jedes Fahrzeug potenziell automatisch selbst sperren, erklärte ein Vertreter von Rolf der Nachrichtenwebsite rbc.ru. «Es ist möglich, dass dies absichtlich geschehen ist», hiess es ohne weitere Details.

Die Service-Direktorin erklärte indessen, die Ursache der Störung sei die Blockade der werkseitigen Alarmanlage über Satellit. «Jedes Fahrzeug kann blockiert werden», erklärte sie.

Porsche kann Tochtergesellschaften nicht verkaufen

Rolf zufolge versuchen Spezialisten noch immer, die genaue Ursache des Problems zu ermitteln. Die Unternehmenszentrale in Deutschland habe sich bislang noch nicht zu dem Systemausfall geäussert. Die Porsche LLC in Russland bestätigte indessen, dass es derzeit zu technischen Problemen beim Motorstart komme. In den letzten Tagen habe es deshalb einen «leichten Anstieg» von Anfragen gegeben.

Dem Porsche Macan Club zufolge konnten einige Lenker das Problem durch Neustarts oder Deaktivierung des VTS auf eigene Faust lösen.

Porsche hat nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine die Auslieferungen eingestellt und seine Geschäftstätigkeit in Russland ausgesetzt. Das Unternehmen behält jedoch weiterhin das Eigentum an drei Tochtergesellschaften in dem Land, die es bislang nicht verkaufen konnte.