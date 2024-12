Hunderte Tote nach Zyklon «Chido» auf Mayotte befürchtet

Tödlicher Zyklon fegt über französische Inselgruppe in Übersee

STORY: Hier ist zu sehen, wie der Zyklon «Chido» am Sonntag in Mosambik auf Land trifft. Strommasten und Hütten stürzten dabei um und ein, Strassen wurden überflutet. Die Stadt Pemba, aus der die Aufnahmen stammen, liegt an der Nordostküste Mosambiks. Bevor er auf die afrikanische Ostküste zusteuerte, fegte dieser wohl heftigste Sturm seit fast einem Jahrhundert über die französische Inselgruppe Mayotte im Indischen Ozean. Dort hinterliess er eine Spur der Verwüstung, zahlreiche Gebäude wurden beschädigt. Mindestens elf Menschen seien ums Leben gekommen, wie französische Meteorologen und Behörden am Sonntag mitteilten. Es seien Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 Stundenkilometern gemessen worden. Die Suche nach Opfern und Überlebenden auf dem nördlich von Madagaskar liegenden Archipel gestaltete sich schwierig. Der Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser und sanitären Einrichtungen ist Behördenangaben zufolge teils stark eingeschränkt. Mayotte ist fast 8000 Kilometer von Paris entfernt. Der Lebensstandard ist deutlich geringer als im übrigen Frankreich. Die Insel hat seit Jahrzehnten mit Bandenkriminalität und sozialen Unruhen zu kämpfen. Die Spannungen wurden Anfang dieses Jahres durch eine Wasserknappheit verschärft. Malawi und Simbabwe haben sich ebenfalls auf den Zyklon vorbereitet, mit Überschwemmungen wurde gerechnet. Simbabwe warnte einen Teil seiner Bevölkerung, sich auf eine mögliche Evakuierung einzustellen. Wirbelstürme ziehen von Dezember bis März durch den südöstlichen Indischen Ozean und das südliche Afrika.

16.12.2024