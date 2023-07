8000 Touristen fliehen auf Rhodos vor Waldbränden

Rauch von Waldbränden über der Touristen-Insel Rhodos. IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Ein Waldbrand auf der bei Touristen beliebten griechischen Insel Rhodos ist ausser Kontrolle geraten. Tausende haben die Insel laut griechischem Staatsfunk verlassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mehrere Hotels und Pensionen sind am Samstagnachmittag auf der Südseite der Ferieninsel Rhodos evakuiert worden.

Der Staatsfunk berichtet am Abend von 8000 Touristen, die fliehen mussten.

Zuvor war ein grosser Waldbrand ausser Kontrolle geraten. Mehr anzeigen

Dieser Artikel wurde zuletzt um 19.41 Uhr aktualisiert.

Wegen eines Grossbrandes auf der griechischen Ferieninsel Rhodos sind Medienberichten zufolge bereits Tausende Menschen in Sicherheit gebracht worden. Der staatliche Rundfunk berichtete am Samstagabend in einer Sondersendung, dass 8000 Menschen den Süden der bei Touristen beliebten Insel auf dem Landweg verlassen hätten. Die Zahl könne noch höher liegen, hiess es.

Zuvor hatte ein Sprecher der Feuerwehr mitgeteilt, dass bislang 2000 Menschen mit Booten von den Küsten südlich von Lindos in Sicherheit gebracht worden seien. Wie viele Menschen auf dem Landweg flohen, war am Samstagabend aus offiziellen Quellen noch nicht bekannt.

Auf Rhodos war am Samstag ein grosser Waldbrand ausser Kontrolle geraten. Die Flammen erreichten am Nachmittag die Küste südlich der beliebten archäologischen Stätte von Lindos. Dort gibt es Dutzende Hotels, die in dieser Jahreszeit voll ausgebucht sind.

Es ist der schwierigste Brand, mit dem wir kämpfen müssen», sagte ein Sprecher der griechischen Feuerwehr.

In der Region von Rhodos wehen Winde der Stärke sechs. «Die Rauchbildung ist so stark, dass man kaum atmen kann. Die Menschen werden in die Kleinstadt Gennadi gebracht, von wo aus sie in andere Hotels untergebracht werden sollen», sagte Konstantinos Traraslias, Vize-Bürgermeister von Rhodos, dem Athener Nachrichtensender Skai.

dpa