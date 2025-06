Tierischer Kunde: Hungriger Elefant bedient sich selbst im Laden Dieses Video geht viral: Ein Elefant in Thailand schnappt sich in einem Laden einfach das, wozu er gerade Lust hat. Doch ihn wieder aus dem Laden zu kriegen, ist das nächste Problem. 05.06.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Elefant in Thailand bricht aus einem Tierpark aus und besucht einen Laden.

Im Laden vergreift er sich dann an verschiedenen Lebensmitteln.

Mehr anzeigen

Ein paar Bananen, Sandwiches und Reiswaffeln. Das sind die Snacks, die sich dieser Elefant in einem Laden in Thailand erlaubte, nachdem er aus einem Tierpark in Pak Chong ausgebrochen war.

Doch wie kommt der Elefant wieder aus dem Laden? Das erfährst du im Video.

