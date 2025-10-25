Menschen verlassen ein Auto auf einer unpassierbaren Straße, die durch die Regenfälle des Tropensturms Melissa überflutet wurde. Bild: Keystone

Hurrikan «Melissa» gewinnt über der Karibik an Kraft und zieht auf Jamaika zu. Für die Karibikinsel sprach das Hurrikanzentrum in Miami eine Warnung aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hurrikan «Melissa» bewegt sich mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde auf Jamaika zu.

Auf der Karibikinsel sei mit lebensbedrohlichen Überschwemmungen und Erdrutschen zu rechnen.

Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Mehr anzeigen

Hurrikan «Melissa» gewinnt über der Karibik an Kraft und zieht auf Jamaika zu. Mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde bewegt sich der Wirbelsturm langsam in Richtung Nordwesten, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. «Melissa» dürfte nach der Prognose der Meteorologen rasch weiter an Kraft gewinnen und am Sonntag ein schwerer Hurrikan werden.

Hurrikan-Warnung für Jamaika

Für Jamaika sprach das Zentrum eine Hurrikan-Warnung aus. Auf der Karibikinsel sei mit lebensbedrohlichen Überschwemmungen und Erdrutschen zu rechnen. In Haiti kamen nach starkem Regen bereits drei Menschen ums Leben, auch in der Dominikanischen Republik wurde eine Person getötet.

Jamaikas Regierungschef Andrew Holness rief die Bevölkerung dazu auf, möglichst zu Hause zu bleiben und den Anweisungen der Behörden zu folgen. Der Flughafen der Hauptstadt Kingston sollte am Samstagabend geschlossen werden. Der Zivilschutz richtete fast 900 Notunterkünfte ein.