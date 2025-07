Moo Deng bekam zum ersten Geburtstag einen «Kuchen» aus Früchten und Gemüse. Sakchai Lalit/AP/dpa

Seit Moo Deng vor einem Jahr das Licht der Welt erblickte, klingeln in Thailand die Kassen. Der Geburtstag des Zwergflusspferd-Kindes lockt wieder Menschenmassen aus aller Welt. Woher kommt der Hype?

Zwerghippo-Mädchen Moo Deng feierte im Khao Kheow Open Zoo bei Bangkok seinen ersten Geburtstag mit internationalem Besucherandrang.

Moo Deng wurde kurz nach der Geburt zur viralen Internet-Sensation mit Memes und Videos weltweit.

Dank Moo Deng erlebt der Zoo Besucherrekorde und die Tourismusbranche profitiert von ihrer Vermarktung. Mehr anzeigen

Unter riesigem Besucherandrang hat Thailands weltberühmtes Zwerghippo-Mädchen Moo Deng seinen ersten Geburtstag begangen. Nicht nur Einheimische, sondern Fans und Kamerateams aus aller Welt reisten an, um das Tierkind zu feiern, das schon kurz nach seiner Geburt zur globalen Internet-Sensation wurde. Fotos, Videos und vor allem Memes mit Moo Dengs witzigsten Gesichtsausdrücken gehen seither viral.

Auktion mit Moo-Deng-Fussabdruck

Vier Tage lang soll die Sause im Khao Kheow Open Zoo in der Nähe der Hauptstadt Bangkok dauern, samt buntem «Geburtstagskuchen» aus Früchten, Blättern und Gemüse, wie thailändische Medien berichteten. Unter anderem können Besucher dabei die Pfleger von Moo Deng kennenlernen, die Anekdoten aus dem Leben ihres pausbäckigen Schützlings erzählen.

Bei einer Auktion wurden bereits besondere Erinnerungsstücke versteigert, darunter ein Fussabdruck des Mini-Flusspferds und seine Badewanne. Allein der Fussabdruck habe umgerechnet rund 18'000 Euro eingebracht, berichtete die Zeitung «Khaosod» unter Berufung auf den Zoo.

Passend zum Geburtstag stehen wieder überall Moo-Deng-Souvenirs zum Verkauf. Carola Frentzen/dpa

Für die wegen der Corona-Pandemie stark angeschlagene Tourismusbranche war die Geburt des Zwerghippos am 10. Juli 2024 ein Glücksfall. Die Begeisterung für das süsse Flusspferdchen lässt seither in Thailand die Kassen klingen – vor allem dank einer exzessiven Vermarktung.

Denn wenn es um Moo Deng geht, gibt es fast nichts, was es nicht gibt: Schlüsselanhänger in Hippo-Form, Plüschtiere mit rosa Moo-Deng-Wangen, T-Shirts und Tassen mit ihrem Antlitz, Kalender, Einkaufstaschen oder Gedenkmünzen, das Angebot kennt keine Grenzen. Der eigentlich eher unbekannte Tierpark verzeichnet Besucherrekorde.

Seit seiner Geburt zieht Moo Deng Massen in den Khao Kheow Open Zoo. Erst recht zu seinem ersten Geburtstag. KEYSTONE

Was bedeutet der Name?

Der Name Moo Deng bedeutet so viel wie «hüpfendes Schwein» und bezeichnet eigentlich ein bekanntes thailändisches Street-Food-Gericht: gerösteter Schweinebauch auf Reis mit roter Sauce. Rund 20'000 Facebook-User hatten darüber abgestimmt, wie der drollige Neuzugang des Zoos heissen sollte – und der Name scheint dem Tierkind wie auf den Leib geschneidert. Tierrechtsorganisationen monieren aber schon lange, dass es für die eigentlich nachtaktiven Zwerghippos sehr stressig ist, ständig grossen und lauten Menschenmengen ausgesetzt zu sein.