Pfefferspray, ICE-Protest und ein Froschkostüm: «Ich hab schon schärferes gehabt»
Bei einem Protest in Portland sorgte ein Polizeieinsatz für Aufsehen. Ein Beamter sprühte Pfefferspray in das Lüftungsventil eines Froschkostüms. Der Demonstrant im Inneren reagierte später in einem Interview gelassen.
08.10.2025
Bei einem Protest in Portland sorgt ein Polizeieinsatz für Aufsehen. Ein Beamter sprüht Pfefferspray in das Lüftungsventil eines Froschkostüms. Der Demonstrant im Inneren reagiert gelassen.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Bei den anhaltenden Protesten in Portland steht die Kritik an der Abschiebepolitik der US-Regierung im Mittelpunkt.
- Ein Einsatz von Pfefferspray gegen einen Demonstranten im aufblasbaren Froschkostüm löste international Aufmerksamkeit aus.
- Der Mann im Kostüm reagierte gelassen auf den Vorfall und erklärte, dass es ihm im Grunde nicht viel getan hat.
Seit Monaten protestieren in Portland Menschen vor einer ICE-Dienststelle gegen die Einwanderungspolitik der US-Regierung. Die Teilnehmenden fordern ein Ende von Abschiebungen und kritisieren den harten Umgang mit Migrantinnen und Migranten. Immer wieder kommt es dabei zu angespannten Situationen mit der Polizei, zu Festnahmen und zum Einsatz von Pfefferspray, aber auch Tränengas.
Ein Froschkostüm und ein umstrittener Einsatz
Bei einer der jüngsten Aktionen kam es zu einer Szene, die im Netz schnell die Runde machte. Ein Beamter sprühte Pfefferspray in das Lüftungsventil eines aufblasbaren Froschkostüms, in dem ein Demonstrant steckte. In einem späteren Interview sprach der Mann über den Vorfall. Er berichtete, dass er nur kurz husten musste und keine Verletzungen davongetragen habe.
Wie der Vorfall genau ablief und wie gelassen der Demonstrant selbst reagierte, siehst du im Video.
Mehr aus dem Ressort
Trump erwägt Anwendung von «Aufstandsgesetz» für Portland
STORY: US-Präsident Donald Trump hat die Lage in Portland im US-Bundesstaat Oregon in einem Interview mit dem Sender Newsmax am Montag als «Aufstand» bezeichnet. Damit begründete er die von ihm geplante Entsendung der Nationalgarde in die Stadt. Belege für seine Behauptung legte er am Montag nicht vor. Zuvor hatte Trump Journalisten in Washington erklärt, er erwäge die Anwendung eines Aufstandsgesetzes aus dem Jahr 1792. Dieses würde es dem Militär erlauben, direkt Aufgaben der zivilen Strafverfolgung zu übernehmen. Eine Bundesrichterin im US-Bundesstaat Oregon hatte am Sonntagabend (Ortszeit) die von US-Präsident Donald Trump angeordnete Verlegung von 200 kalifornischen Nationalgardisten nach Portland bereits zum zweiten Mal vorerst blockiert. Die von Trump in seiner ersten Amtszeit ernannte Richterin Karin Immergut hatte die einstweiligen Verfügungen gegen die Verlegung der Nationalgardisten damit begründet, dass Trumps Entscheidung «schlichtweg jeder sachlichen Grundlage» entbehre. Es gebe keine Beweise dafür, dass die jüngsten Proteste in Portland das Ausmass eines Aufstands oder einer Rebellion erreichten. Die Annahme der Regierungsargumente würde bedeuten, dass der Präsident «praktisch überall und jederzeit Militär entsenden» könne, warnte Immergut. Dies riskiere eine Verwischung der Grenze zwischen ziviler und militärischer Bundesgewalt «zum Schaden der Nation». Beide Verfügungen gelten zunächst bis zum 18. Oktober. Die Trump-Regierung kündigte an, Berufung einzulegen.
07.10.2025