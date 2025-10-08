Pfefferspray, ICE-Protest und ein Froschkostüm: «Ich hab schon schärferes gehabt» Bei einem Protest in Portland sorgte ein Polizeieinsatz für Aufsehen. Ein Beamter sprühte Pfefferspray in das Lüftungsventil eines Froschkostüms. Der Demonstrant im Inneren reagierte später in einem Interview gelassen. 08.10.2025

Bei einem Protest in Portland sorgt ein Polizeieinsatz für Aufsehen. Ein Beamter sprüht Pfefferspray in das Lüftungsventil eines Froschkostüms. Der Demonstrant im Inneren reagiert gelassen.

Von Luna Pauli Luna Pauli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei den anhaltenden Protesten in Portland steht die Kritik an der Abschiebepolitik der US-Regierung im Mittelpunkt.

Ein Einsatz von Pfefferspray gegen einen Demonstranten im aufblasbaren Froschkostüm löste international Aufmerksamkeit aus.

Der Mann im Kostüm reagierte gelassen auf den Vorfall und erklärte, dass es ihm im Grunde nicht viel getan hat. Mehr anzeigen

Seit Monaten protestieren in Portland Menschen vor einer ICE-Dienststelle gegen die Einwanderungspolitik der US-Regierung. Die Teilnehmenden fordern ein Ende von Abschiebungen und kritisieren den harten Umgang mit Migrantinnen und Migranten. Immer wieder kommt es dabei zu angespannten Situationen mit der Polizei, zu Festnahmen und zum Einsatz von Pfefferspray, aber auch Tränengas.

Ein Froschkostüm und ein umstrittener Einsatz

Bei einer der jüngsten Aktionen kam es zu einer Szene, die im Netz schnell die Runde machte. Ein Beamter sprühte Pfefferspray in das Lüftungsventil eines aufblasbaren Froschkostüms, in dem ein Demonstrant steckte. In einem späteren Interview sprach der Mann über den Vorfall. Er berichtete, dass er nur kurz husten musste und keine Verletzungen davongetragen habe.

Wie der Vorfall genau ablief und wie gelassen der Demonstrant selbst reagierte, siehst du im Video.

Mehr aus dem Ressort