«Ich hatte Angst um mein Leben» Dramatische Szenen an Bord – Condor-Flug muss notlanden

ai-scrape

18.8.2025 - 09:39

Dramatische Szenen an Bord – Condor-Flug muss notlanden

Dramatische Szenen an Bord – Condor-Flug muss notlanden

Ein Condor-Flug von Korfu nach Düsseldorf musste aufgrund eines brennenden Triebwerks in Brindisi notlanden. Passagiere berichten von ihren erschreckenden Erlebnissen.

18.08.2025

Ein Condor-Flug von Korfu nach Düsseldorf musste aufgrund eines brennenden Triebwerks in Brindisi notlanden. Passagiere berichten von ihren erschreckenden Erlebnissen.

Carlotta Henggeler

18.08.2025, 09:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Condor-Flug von Korfu nach Düsseldorf musste wegen eines brennenden Triebwerks notlanden; die Maschine setzte in Brindisi auf.
  • An Bord erlebten 273 Passagiere dramatische Szenen und verbrachten die Nacht teils ohne Unterkunft am Flughafen.
  • Am Folgetag brachte eine Ersatzmaschine die Reisenden sicher nach Düsseldorf zurück.
Mehr anzeigen

Ein Condor-Flug von Korfu nach Düsseldorf endete für die Passagiere in einem Albtraum. Kurz nach dem Start am Samstagabend geriet das rechte Triebwerk in Brand, was zu einer Notlandung in Brindisi führte, berichtet «rtl.de».

An Bord befanden sich 273 Passagiere, darunter Jasmin aus Koblenz mit ihren beiden Kindern. «Die Feuerbälle kamen direkt auf uns zu», erinnert sich die Mutter, die nur wenige Meter entfernt sass.

Ihre Tochter Jana beschreibt die Situation als lebensbedrohlich: «Ich hatte wirklich Angst um mein Leben.»

Auch andere Passagiere erlebten ähnliche Angstzustände. Trotz der Panik blieben viele erstaunlich ruhig, wie Jasmin berichtet. «Das ganze Flugzeug war in Schock», bestätigt ihre Tochter.

Notlandung in Brindisi

Die Piloten bemerkten das Problem mit dem Triebwerk auf ihren Monitoren und entschieden sich, den nächstgelegenen Flughafen in Brindisi anzusteuern. Markus, ein weiterer Passagier, erinnert sich an die Ankündigung des Piloten, ein Triebwerk abzuschalten. «Da habe ich mich gefragt, ob wir das schaffen», erzählt er.

Folgenschweres Missverständnis. Toiletten? Piloten? Funk-Chaos löst Not-Alarm am Flughafen aus

Folgenschweres MissverständnisToiletten? Piloten? Funk-Chaos löst Not-Alarm am Flughafen aus

Markus und seine Familie waren ebenfalls an Bord und erlebten Todesangst. Nach der Zwischenlandung überlegten sie, ob sie jemals wieder fliegen sollten. Letztendlich entschieden sie sich, die Ersatzmaschine am nächsten Tag zu nehmen.

Ungewisse Nacht am Flughafen

Die Nacht verbrachten die meisten Passagiere auf dem Boden des Flughafens von Brindisi. Bianca, die mit ihrer Mutter im Rollstuhl und ihrer Tochter unterwegs war, fühlte sich alleingelassen. «Mein Kind hat auf den Fliesen geschlafen», berichtet sie. Die einzige Verpflegung war eine Flasche Wasser.

Condor bestätigte, dass nicht genügend Hotelkapazitäten zur Verfügung standen, um alle Passagiere unterzubringen. Auch der Reiseveranstalter Aida erklärte, dass es in dem kleinen Regionalflughafen nicht möglich war, alle Gäste in Hotels unterzubringen. Beide Unternehmen versicherten jedoch, die Kosten zu übernehmen, wenn Passagiere selbst eine Unterkunft organisiert hätten.

Rückkehr nach Düsseldorf

Am nächsten Morgen wurde eine Ersatzmaschine bereitgestellt, die die Passagiere nach Düsseldorf brachte. Viele von ihnen sind nun erleichtert, wieder zu Hause zu sein. «Jetzt sind wir heilfroh, wieder zurück zu sein», sagt Bianca.

Mehr Videos aus dem Ressort

Brandneuer Airbus kracht in Geier – Flugzeug muss notlanden

Brandneuer Airbus kracht in Geier – Flugzeug muss notlanden

Ein Airbus der Fluggesellschaft Iberia musste notlanden, nachdem ein grosser Vogel gegen den Bug prallte. An Bord befanden sich 182 Menschen.

04.08.2025

