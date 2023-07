Italien: Erst Hitze, dann Unwetter Offiziellen Angaben zufolge sind heftiger Hagelschauer in Norditalien zahlreiche Menschen zu Schaden gekommen sein. Die Hagelkörner sollen zum Teil die Grösse von Tennisbällen gehabt haben. 25.07.2023

Norditalien wurde zuletzt von extremen Hagelstürmen heimgesucht. Dabei wurde ein erst kürzlich aufgestellter Hagelbrocken-Rekord nun schon wieder eingestellt: In der Region Friaul wurde ein gut 19 Zentimeter grosser Eisklumpen entdeckt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einem Unwetter in Norditalien ist am Montag ein Hagelkorn mit einem Durchmesser von 19,7 Zentimeter gefunden worden.

Der Eisklumpen markiert einen europäischen Rekord.

Das Hagelkorn kommt sogar nahe an den Weltrekordhalter ran. Mehr anzeigen

Am Montag hat ein Hagelsturm nicht nur eine Boeing nach ihrem Start in Mailand zerdeppert, sondern auch für einen neuen Rekord gesorgt: Am späten Abend wurde in Azzano Decimo in der Region Friaul-Julisch Venetien ein Hagelkorn gefunden, das mit einer Grösse von 19,7 Zentimetern als das grösste jemals in Europa entdeckte gilt. Das berichtet der italienische Nachrichtensender Rai News unter Verweis auf das Europäische Unwetterinstitut (ESSL) mit Sitz in Wiener Neustadt in Österreich.

Der Eisklumpen egalisierte damit die erst wenige Tage alte Bestmarke eines 16 Zentimeter grossen Hagelkorns, das am 19. Juli in der italienischen Provinz Padua eingeschlagen war.

Neuer europäischer #Hagel Rekord. In Nordost #Italien wurde letzte Nacht während eines #Unwetter dieser 19 cm grosse Hagelbrocken gefunden. Das European Severe Storms Laboratory @essl_ecss bestätigte in einer Medienmitteilung diesen Fund.

📷 © Tornado in Italia - Marilena Tonin pic.twitter.com/5a5YmVlC1C — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) July 25, 2023

Die Spezialisten der European Severe Weather Database (ESWD) bestätigten nach gründlicher Prüfung den neuen Rekordhalter, so Rai News. Es kommt laut dem ESSL dem Weltrekord-Hagelkorn sehr nahe, das am 23. Juli 2010 in Vivian im US-Bundesstaat South Dakota mit einem Durchmesser von 8 Zoll (20,3 Zentimeter) niederging.

Norditalien stark von Hagel betroffen

Die hohe Hagelhäufigkeit in Norditalien deckt sich mit den Forschungsergebnissen des Instituts, wonach diese Region den grössten Anstieg von grossen Hagelkörnern im Vergleich zu anderen europäischen Regionen in den vergangenen Jahrzehnten zu verzeichnen hatte, wie es auf Twitter mitteilte.

Last week Thursday's European hail size record was broken again 😲: pic.twitter.com/t3ksiw3oTV — ESSL (@essl_ecss) July 25, 2023

Der Norden Italiens wurde seit mehreren Tagen von teils schweren Unwettern mit starken Sturmböen und heftigen Hagelschauern und Regenfällen heimgesucht. In der Nacht zu Dienstag waren die Gegend um Mailand und grosse Teile der Lombardei und Venetien betroffen.

Eine 16-Jährige starb, nachdem sie in einem Pfadfinderlager in der Provinz Brescia von einem umfallenden Baum getroffen wurde, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete.