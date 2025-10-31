Halloween kann kommen: Im Kürbis-Boot um die Wette
Belgien feiert den Herbst auf ganz eigene Weise – mit einem Wettkampf in schwimmenden Riesenkürbissen. Mut, Balance und ein gutes Händchen am Paddel sind gefragt – wer trocken bleibt, hat schon fast gewonnen.
29.10.2025
Belgien feiert den Herbst auf ganz eigene Weise – mit einem Wettkampf in schwimmenden Riesenkürbissen. Mut, Balance und ein gutes Händchen am Paddel sind gefragt – wer trocken bleibt, hat schon fast gewonnen.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- In Kasterloo wird seit 2008 jährlich ein Kürbis-Boot-Rennen abgehalten.
- Die Kürbisse wiegen bis zu mehreren Hundert Kilo und werden mit Elektrowerkzeugen aufgefräst.
- Neben dem Rennen locken kulinarische Highlights und witzige Kürbis-Disziplinen wie Kürbis-Golf oder Kürbis-Curling.
Kürbis ahoi! Im belgischen Kasterlee wird gepaddelt, anstatt geschnitzt. Beim jährlichen Kürbis-Boot-Rennen verwandeln sich Riesenkürbisse in schwimmende Gefährte. Seit 2008 messen sich mutige Teams auf einem Teich – rund hundert Meter müssen sie zurücklegen, ohne im Wasser zu landen.
Neben dem wackligen Wettrennen warten Kürbisbier, Suppe und kreative Wettbewerbe auf die Besuchenden. Wie die Teilnehmer*innen in den tonnenschweren Fruchtbooten über den Teich schaukeln und warum die Kürbisse so gut schwimmen, zeigt das Video von blue News.
Mehr zum Thema
Halloween-Kürbis-Wettschnitzen: «Meiner ist schon verfault» – «Sind wir eigentlich versichert?»
Die Nacht der Geister und Dämonen steht vor der Tür: Halloween. Doch die passende Deko dafür zu schaffen, ist gar nicht so einfach, wie sich im Video zeigt. Wer schnitzt die bessere Kürbisfratze?
28.10.2022