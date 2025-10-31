  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Halloween kann kommen Im Kürbis-Boot um die Wette

Fabienne Berner

31.10.2025

Halloween kann kommen: Im Kürbis-Boot um die Wette

Halloween kann kommen: Im Kürbis-Boot um die Wette

Belgien feiert den Herbst auf ganz eigene Weise – mit einem Wettkampf in schwimmenden Riesenkürbissen. Mut, Balance und ein gutes Händchen am Paddel sind gefragt – wer trocken bleibt, hat schon fast gewonnen.

29.10.2025

Belgien feiert den Herbst auf ganz eigene Weise – mit einem Wettkampf in schwimmenden Riesenkürbissen. Mut, Balance und ein gutes Händchen am Paddel sind gefragt – wer trocken bleibt, hat schon fast gewonnen.

Fabienne Berner

31.10.2025, 16:21

31.10.2025, 16:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Kasterloo wird seit 2008 jährlich ein Kürbis-Boot-Rennen abgehalten.
  • Die Kürbisse wiegen bis zu mehreren Hundert Kilo und werden mit Elektrowerkzeugen aufgefräst.
  • Neben dem Rennen locken kulinarische Highlights und witzige Kürbis-Disziplinen wie Kürbis-Golf oder Kürbis-Curling.
Mehr anzeigen

Kürbis ahoi! Im belgischen Kasterlee wird gepaddelt, anstatt geschnitzt.  Beim jährlichen Kürbis-Boot-Rennen verwandeln sich Riesenkürbisse in schwimmende Gefährte. Seit 2008 messen sich mutige Teams auf einem Teich – rund hundert Meter müssen sie zurücklegen, ohne im Wasser zu landen.

Neben dem wackligen Wettrennen warten Kürbisbier, Suppe und kreative Wettbewerbe auf die Besuchenden. Wie die Teilnehmer*innen in den tonnenschweren Fruchtbooten über den Teich schaukeln und warum die Kürbisse so gut schwimmen, zeigt das Video von blue News.

Mehr zum Thema

Halloween-Kürbis-Wettschnitzen: «Meiner ist schon verfault» – «Sind wir eigentlich versichert?»

Halloween-Kürbis-Wettschnitzen: «Meiner ist schon verfault» – «Sind wir eigentlich versichert?»

Die Nacht der Geister und Dämonen steht vor der Tür: Halloween. Doch die passende Deko dafür zu schaffen, ist gar nicht so einfach, wie sich im Video zeigt. Wer schnitzt die bessere Kürbisfratze?

28.10.2022

Meistgelesen

Angriff auf Venezuela soll unmittelbar bevorstehen +++ FBI: Terroranschlag hätte über Halloween stattfinden sollen
«Dass man bei YB so schnell arbeitet, ist eher unrealistisch»
Andrew verliert seinen royalen Titel – was heisst das für ihn?
Schwer gestürzter Dettwiler kann mit seiner Familie und den Ärzten sprechen
Mega-Vollmond, Sternschnuppen und ein Blick in die Nachbargalaxie

Mehr aus dem Ressort

Landwirtschaft. Der schwerste Kürbis der Schweiz wiegt 766 Kilogramm

LandwirtschaftDer schwerste Kürbis der Schweiz wiegt 766 Kilogramm

Am 31. Oktober ist Halloween. 7 Fakten rund um die schaurigste Nacht des Jahres

Am 31. Oktober ist Halloween7 Fakten rund um die schaurigste Nacht des Jahres

Selbstversuch zu Halloween. In diesem Spukhotel rutscht dir das Herz bis in den kleinen Zeh

Selbstversuch zu HalloweenIn diesem Spukhotel rutscht dir das Herz bis in den kleinen Zeh