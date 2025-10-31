Halloween kann kommen: Im Kürbis-Boot um die Wette Belgien feiert den Herbst auf ganz eigene Weise – mit einem Wettkampf in schwimmenden Riesenkürbissen. Mut, Balance und ein gutes Händchen am Paddel sind gefragt – wer trocken bleibt, hat schon fast gewonnen. 29.10.2025

Belgien feiert den Herbst auf ganz eigene Weise – mit einem Wettkampf in schwimmenden Riesenkürbissen. Mut, Balance und ein gutes Händchen am Paddel sind gefragt – wer trocken bleibt, hat schon fast gewonnen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Kasterloo wird seit 2008 jährlich ein Kürbis-Boot-Rennen abgehalten.

Die Kürbisse wiegen bis zu mehreren Hundert Kilo und werden mit Elektrowerkzeugen aufgefräst.

Neben dem Rennen locken kulinarische Highlights und witzige Kürbis-Disziplinen wie Kürbis-Golf oder Kürbis-Curling. Mehr anzeigen

Kürbis ahoi! Im belgischen Kasterlee wird gepaddelt, anstatt geschnitzt. Beim jährlichen Kürbis-Boot-Rennen verwandeln sich Riesenkürbisse in schwimmende Gefährte. Seit 2008 messen sich mutige Teams auf einem Teich – rund hundert Meter müssen sie zurücklegen, ohne im Wasser zu landen.

Neben dem wackligen Wettrennen warten Kürbisbier, Suppe und kreative Wettbewerbe auf die Besuchenden. Wie die Teilnehmer*innen in den tonnenschweren Fruchtbooten über den Teich schaukeln und warum die Kürbisse so gut schwimmen, zeigt das Video von blue News.

