Neuer Weltrekord: Sherpa besteigt Mount Everest viermal in 14 Tagen Wieder einmal mehr wird Geschichte geschrieben, wenn es um den höchsten Berg der Welt geht, dem Mount Everest. Tashi Gyalzen Sherpa schafft es als erster Mensch den Gipfel viermal in 14 Tagen zu besteigen. 27.05.2025

Einmal mehr wird Geschichte geschrieben, wenn es um den höchsten Berg der Welt geht. Tashi Gyalzen Sherpa schafft es, als erster Mensch den Gipfel des Mount Everest viermal in 14 Tagen zu erklimmen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Tashi Gyalzen Sherpa setzt einen neuen Weltrekord auf: Er besteigt den höchsten Berg der Welt viermal in 14 Tagen.

Der Mount Everest ist mit 8849 Meter der höchste Berg der Welt. Er befindet sich im Himalayagebirge.

Der 29-jährige Sherpa Tashi Gyalzen ist aber nicht der einzige, der einen Rekord besitzt. Mehr anzeigen

Was er geschafft hat, hat noch niemand erreicht: Der Sherpa-Bergführer Tashi Gyalzen besteigt den Mount Everest, 8849 Meter, in 14 Tagen ganze viermal. Am 9., 14., 19. und am 23. Mai 2025 kommt er am Gipfel des höchsten Berges an.

April und Mai sind die besten Monate für Extremsportler*innen, um einen Everest-Rekord aufzusetzen, oder zu brechen. Dann sind die Wetterbedingungen am besten in der Himalaya-Region, um den höchsten Berg der Welt zu besteigen.

Es gibt aber noch mehr Rekorde, unter anderem auch welche, die ebenfalls im Mai 2025 ihre Erfolgsgeschichte schreiben: Sherpa Kami Rita erreichte den Gipfel zum 31. Mal und ist Spitzenreiter, wenn es um die Anzahl Besteigungen geht.

Welche Personen ebenfalls Weltrekorde aufsetzten, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort