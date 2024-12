Bis zu 2 Meter Schnee – in 30 Minuten

See-Schnee-Effekt: In 30 Minuten können bis zu zwei Meter Schnee fallen Manche US-Bundesstaaten sind von heftigen Schneefällen betroffen. In Pennsylvania schneite es am 30. November bis zu 70 Zentimeter. Das hat mit einem Wetterphänomen zu tun, dem «Lake snow effect». 02.12.2024

Manche US-Bundesstaaten sind von heftigen Schneefällen betroffen. In Pennsylvania schneite es am 30. November bis zu 70 Zentimeter. Das hat mit einem Wetterphänomen zu tun: dem Lake Snow Effect.

Nicole Agostini Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der englische Begriff Lake Snow Effect heisst auf Deutsch See-Schnee-Effekt.

Dieses Phänomen entsteht, wenn kalte Luftmassen auf warme Seeluft stossen.

Die Schneewolken werden dann vom Wind übers Land geweht.

Besonders betroffen sind die US-Bundesstaaten, die bei den Grossen Seen liegen, etwa Pennsylvania, New York, Michigan und Ohio. Mehr anzeigen

Eingeschneite Autos, meterhoch Schnee, Schulen, die schliessen müssen, und ein Riesenverkehrschaos: Das war der Zustand am 30. November in den US-Bundesstaaten New York, Ohio und Pennsylvania.

In elf Bezirken von New York wurde der Notstand ausgerufen. In Pennsylvania schneite es bis zu 70 Zentimeter. Behörden warnen, dass in einigen Gegenden bis Dienstag bis zu 1,80 Meter Schnee fallen könnten.

Wieso es so heftige Schneefälle gibt in manchen US-Bundesstaaten, erfährst du im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort