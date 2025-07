Neue Woche bringt in Deutschland fast 40 Grad und tropische Nächte

Es wird warm, sehr warm: Die Hitze in Deutschland wird in den nächsten Tagen zunehmen: So sind bis zu 39 Grad am Mittwoch möglich, so der Deutsche Wetterdienst. Auch mit tropischen Nächten muss gerechnet werden, in denen es nicht unter 20 Grad abkühlt. Bisher schwitzt vor allem der Süden, das wird zunächst auch am Montag noch der Fall sein: Im Süden werden es bis 35 Grad, in der nördliche Mitte 30 Grad und im Norden 25 Grad.

30.06.2025