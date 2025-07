Ehepaar bei Überfall im eigenen Haus in Uganda getötet

Ein Ehepaar kehrte nach 40 Jahren aus der Schweiz in seine Heimat Uganda zurück, wo beide vor wenigen Tagen Opfer eines Gewaltverbrechens wurden. Symbolbild: Lino Mirgeler/dpa

Sie lebten 40 Jahre in der Schweiz, dann kehrten David M. und seine Frau Florence in ihre Heimat Uganda zurück. Dort wurden sie vor wenigen Tagen getötet.

twfl Wilhelm Flemmer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Schweizer Ehepaar kehrte nach 40 Jahren in seine Heimat Uganda zurück. Dort wurden sie vor wenigen Tagen getötet.

Die Leichen von David M. und seiner Frau Florence wurden am 6. Juli aufgefunden.

Ihre Körper wiesen Stichwunden auf.

Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie die mutmasslichen Täter gewaltsam in das Haus der Opfer eindringen. Mehr anzeigen

Das Paar lebte rund 40 Jahre in der Schweiz, doch ihren Lebensabend wollten die beiden in ihrer gemeinsamen Heimat Uganda verbringen. Dorthin zogen sie schliesslich vor drei Jahren. Länger als diese Zeit währte ihr Glück in Entebbe, der ehemaligen Hauptstadt des ostafrikanischen Landes, jedoch nicht. David M. und seine Frau Florence wurden vor wenigen Tagen Opfer eines Gewaltverbrechens.

Wie der «Blick» unter Berufung auf lokale Medien berichtet, wurden die Leichen von David und Florence M. am 6. Juli aufgefunden. Demnach wurden sie Opfer eines Überfalls auf ihr Haus. Ihre Körper wiesen mehrere Stichwunden auf. David M., der in der Schweiz für eine grosse Bank und für die Swisscom gearbeitet haben soll, wurde 69 Jahre alt, seine Frau 62.

Das ist auf Überwachungskameras zu sehen

Den Ermittlungen der Polizei liegen auch Aufnahmen von Überwachungskameras zugrunde. Berichten zufolge zeigen die Aufnahmen, wie die mutmasslichen Täter über die hohe Mauer klettern und dann gewaltsam in das Haus von David und Florence M. eindringen.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Laut «Blick» geht die Polizei jedoch einer Spur nach. Untersucht wird, ob das Verbrechen mit einem familiären Konflikt zusammen hängen könnte. Demnach soll David M. Eigentum von seinem Vater geerbt haben, was zu Streitigkeiten mit seinen Verwandten geführt haben könnte.