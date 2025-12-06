  1. Privatkunden
Airline macht fatalen Fehler Indiens Luftverkehr versinkt im Chaos – Tausende Flüge gestrichen

Oliver Kohlmaier

6.12.2025

Passagiere am Rajiv Gandhi International Airport in Hyderabad stehen Schlange an einem Schalter von IndiGo Airlines.
Passagiere am Rajiv Gandhi International Airport in Hyderabad stehen Schlange an einem Schalter von IndiGo Airlines.
AP Photo/Mahesh Kumar A./Keystone

Die grösste Airline Indiens versäumt es, neue Regeln umzusetzen – und muss seit Tagen tausende Flüge streichen. Das führt an den Flughäfen zu beispiellosem Chaos – ausgerechnet in der wichtigsten Hochzeitssaison.

Redaktion blue News

06.12.2025, 16:06

06.12.2025, 16:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Krise bei der grössten indischen Fluggesellschaft IndiGO führt seit Tagen zu Chaos an den Flughäfen des Landes.
  • Die Airline hatte es versäumt, fristgerecht neue Regeln für Ruhezeiten der Piloten umzusetzen.
  • IndiGO musste deshalb Tausende Flüge innert einer Woche streichen.
  • Das Chaos im Luftverkehr fällt mit der wichtigsten Hochzeitssaison zusammen.
Mehr anzeigen

Entnervte Passagiere und hitzige Wortgefechte mit dem Personal: Die Krise der grössten Fluggesellschaft in Indien führt im Luftverkehr des Landes seit Tagen zu Chaos an den Flughäfen. Auch am Samstag strich die Airline IndiGO insgesamt 385 Flüge. Hunderte von Passagieren versammelten sich etwa vor den Flughäfen von Bengaluru und Mumbai.

Innert einer Woche strich die Billigfluggesellschaft Tausende Flüge. Die Regierung kündigte bereits Sonderhilfen für die Airline an und setzte zusätzliche Züge ein, um den Rückstau abzubauen.

Um dem Chaos Herr zu werden, veranlasste die Regierung auch Erleichterungen der Regeln für IndiGO. Nach Angaben der Airline ist mit einer Normalisierung des Betriebs zwischen dem 10. und 15. Dezember zu rechnen.

Was war passiert?

IndiGo musste einräumen, rechtzeitig vor Ablauf der Frist am 1. November strengere Vorschriften für Piloten in Bezug auf Nachtflüge und wöchentliche Ruhezeiten einzuführen, was zu massiven Problemen bei der Erstellung der Dienstpläne führte.

Wie Reuters berichtet, hat sich die Lage am Samstag zwar wieder etwas stabilisiert. Dennoch mussten 124 IndiGo-Flüge in Bengaluru, 109 in Mumbai, 86 in Neu-Delhi und 66 in Hyderabad gestrichen werden. Indessen versuchen verzweifelte Passagiere, dennoch irgendwie pünktlich an ihr Ziel zu gelangen, was zu höheren Ticketpreise bei anderen Fluggesellschaften führte.

Hochzeitsfeiern ruiniert

Wer es sich leisten konnte, griff dennoch tief in die Tasche. Denn das Flugchaos fällt ausgerechnet in jene Zeit, in der in Indien mit Abstand die meisten Hochzeiten stattfinden. So war etwa ein Paar gezwungen, die eigenen Trauung virtuell abzuhalten.

Hochzeiten sind in Indien ein 130 Milliarden Dollar schwerer Wirtschaftszweig. Familien geben einen Grossteil ihres Vermögens für ausgedehnte, tagelange Feierlichkeiten mit viel Musik, Tanz und Geschenken aus.

Spott auf Social Media

Zahlreiche Nutzer teilten Bilder und Videos von den Flughäfen des Landes in den sozialen Medien. Zu sehen sind riesige Menschenansammlungen in den Terminals der Flughäfen und Passagiere, die mit Flughafenpersonal oder Mitarbeitern von IndiGO Airlines streiten.

Obendrauf gibt es jede Menge Spott. So postet ein Nutzer Bilder und Videos vom Flughafen in Mumbai und schreibt verächtlich: «Das ist die gegenwärtige Situation am Flughafen Mumbai. Wir sind ein Witz!!» Ein anderer schreibt, er habe in Pune 17 Stunden auf den Flug warten müssen: «In Indien, Weltklasse-Service ist ein Mythos.»

