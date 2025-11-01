  1. Privatkunden
Hat Nusantara ausgeträumt? Indonesiens neue Green City bleibt eine grosse Baustelle

Fabienne Berner

1.11.2025

Hat Nusantara ausgeträumt? Indonesiens neue Green City bleibt eine grosse Baustelle

Hat Nusantara ausgeträumt? Indonesiens neue Green City bleibt eine grosse Baustelle

Nusantara war als neue Hauptstadt Indonesiens gedacht – modern, nachhaltig, zukunftsweisend. Doch das Megaprojekt stockt und sorgt zunehmend für Kritik, auch wegen seiner Auswirkungen auf Natur und Gesellschaft.

27.10.2025

Nusantara war als neue Hauptstadt Indonesiens gedacht – modern, nachhaltig, zukunftsweisend. Doch das Megaprojekt stockt und sorgt zunehmend für Kritik, auch wegen seiner Auswirkungen auf Natur und Gesellschaft.

Fabienne Berner

01.11.2025, 16:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Seit 2022 baut Indonesien an einer neuen Hauptstadt auf Borneo, um die vom Klimawandel bedrohte Metropole Jakarta abzulösen.
  • Das Megaprojekt Nusantara soll eine nachhaltige Smart City werden, steht aber massiv in der Kritik.
  • Wo das Projekt heute steht und mit welchen Hürden es zu kämpfen hat, erfährst du im Video von blue News.
Mehr anzeigen

Mitten im Dschungel von Borneo entsteht seit 2022 Indonesiens neue Hauptstadt Nusantara – geplant als moderne, nachhaltige Alternative zum überlasteten Jakarta. Noch aber dominieren Kräne, Baugerüste und halbfertige Gebäude das Stadtbild.

Der Umzug der Regierung wurde mehrfach verschoben. Aktuell leben nur wenige Angestellte vor Ort und der Ausbau stockt. Trotzdem hält die Regierung an ihren Plänen fest: Bis 2028 soll Nusantara zum politischen Zentrum des Landes werden – ein Symbol für Aufbruch und Fortschritt.

Im Video von blue News erfährst du, warum der Traum von der Green City ins Wanken geraten ist, welche Hürden den Bau verzögern – und warum das Megaprojekt zunehmend in der Kritik steht.

Mehr zum Thema

Smart City für Superreiche? Was hinter dem Megaprojekt «The Ellinikon» steckt

Smart City für Superreiche? Was hinter dem Megaprojekt «The Ellinikon» steckt

Ein Küstenpark grösser als der Hyde Park, der höchste Wohnturm Griechenlands und grüne Visionen – das Stadtprojekt «The Ellinikon» in Athen will Vorbild sein. Doch die luxuriöse Ausrichtung stösst auch auf Kritik.

04.08.2025

