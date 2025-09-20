  1. Privatkunden
Höchste Warnstufe Indonesischer Vulkan Lewotobi Laki-Laki erneut mehrfach ausgebrochen

SDA

20.9.2025 - 10:37

Der Lewotobi Laki-Lak ist in den vergangenen Monaten mehrmals ausgebrochen. Hier ein Bild aus dem August.
Der Lewotobi Laki-Lak ist in den vergangenen Monaten mehrmals ausgebrochen. Hier ein Bild aus dem August.
Keystone

Auf der indonesischen Insel Flores ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki erneut ausgebrochen und hat eine mehrere Kilometer hohe Aschewolke in den Himmel geschleudert – die Behörden riefen die höchste Warnstufe aus.

Keystone-SDA

20.09.2025, 10:37

20.09.2025, 12:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Vulkan Lewotobi Laki-Laki auf Flores ist am Freitagabend erneut ausgebrochen.
  • Die Behörden riefen die höchste Warnstufe aus und forderten Menschen auf, einen Sicherheitsabstand von mindestens sechs Kilometern einzuhalten.
  • Neben der Gefahr durch Asche und Lahar-Fluten warnen die Behörden auch vor möglichen Einschränkungen im Flugverkehr.
  • Der Lewotobi Laki-Laki ist in den vergangenen Monaten mehrmals ausgebrochen. Indonesien liegt am Pazifischen Feuerring, einer Region mit besonders hoher seismischer und vulkanischer Aktivität.
Mehr anzeigen

Auf der indonesischen Insel Flores ist der Vulkan Lewotobi Laki-Laki mehrere Male ausgebrochen. Bei der stärksten Eruption am späten Freitagabend (Ortszeit) spuckte der Vulkan eine Aschewolke sechs Kilometer hoch in den Himmel. Das teilte die Vulkanologiebehörde des südostasiatischen Landes mit. Bei weiteren Ausbrüchen am Samstagmorgen wurde die Asche den Angaben zufolge 2,5 Kilometer hoch geschleudert.

Am Freitagabend riefen die Behörden die höchste Warnstufe aus. Der Leiter der Geologiebehörde, Muhammad Wafid, rief Einwohner und Touristen auf, mindestens sechs Kilometer Abstand vom Krater des Vulkans zu halten.

Wafid warnte vor allem Gemeinden in der Nähe von Flüssen vor möglichen gefährlichen Lahar-Fluten. Dabei handelt es sich um schnell fliessende Schlammlawinen aus Wasser, Asche und Geröll, die nach Vulkanausbrüchen grosse Schäden anrichten können.

Mehrere Ausbrüche in den vergangenen Monaten

Weiterhin warnte Wafid vor Folgen für den Flugbetrieb: Vulkanasche aus dem Lewotobi Laki-Laki «könnte auch den Flughafenbetrieb und Flugrouten beeinträchtigen, wenn sie sich in Richtung Flughafen ausbreitet». Der regionale Flughafen der Stadt Maumere auf Flores stellte seinen Betrieb bereits ein.

Gefährliche Attraktionen. Faszination Vulkan – tiefe Krater, brodelnde Lava

Gefährliche AttraktionenFaszination Vulkan – tiefe Krater, brodelnde Lava

Der Lewotobi Laki-Laki war in den vergangenen Monaten bereits mehrere Male ausgebrochen. Im Juli spuckte er eine 18 Kilometer hohe Aschewolke aus, woraufhin 24 Flüge am internationalen Flughafen der Ferieninsel Bali gestrichen wurden. Am Samstag war der Betrieb auf dem Flughafen von Bali zunächst nicht beeinträchtigt.

Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, wo mehrere Erdplatten zusammenstossen. Es kommt daher häufig zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen.

