Influencer enthüllt Vermögen von 100 Millionen Euro – fühlt sich aber als «kleiner Fisch»

Der Verkauf des von ihm gegründeten Unternehmens More Nutrition machte Christian Wolf reich. Screenshot YouTube / Christian Wolf & Eric Demuth

Nicht nur die Followerzahlen, sondern auch der Kontostand von Christian Wolf bewegt sich in Millionen-Dimensionen. In seinem Podcast packt er jetzt offen über seine Vermögenswerte aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Dank Fitness- und Ernährungsinhalten stieg Christian Wolf zum erfolgreichen Influencer auf.

Abseits der sozialen Medien profilierte sich der 30-Jährige aber schon früh als Unternehmer – und liess sich den Erfolg vergolden.

In seinem Podcast legte Wolf nun seine XXL-Vermögenswerte offen und sprach über Luxusimmobilien auf der ganzen Welt. Mehr anzeigen

Beim Thema Fitness macht Christian Wolf so schnell niemand etwas vor. Der 30-Jährige gehört zu den einflussreichsten Sport-Influencern des deutschsprachigen Raums. Doch Wolf verdient längst auch abseits von Fitness- und Ernährungsinhalten auf seinen Social-Media-Accounts sein Geld – und das nicht zu knapp.

«Ich bin jetzt bei so etwa 100 Millionen», enthüllte der Internetstar in einer neuen Podcast-Folge von «Beyond Business Cast» sein XXL-Vermögen. «Es ist auch so, dass ein Teil unseres Vermögens in Anteilen oder Restanteilen ist. So was kann sich so schnell ändern», erklärte Wolf weiter.

Influencer besitzt Villen auf Zypern und in Kapstadt

Es sei eine «absurd grosse Zahl», ordnete der 30-Jährige ein und meinte, das könne man «toll finden oder nicht». Weiter führte Christian Wolf aus: «Ich habe auch ziemlich viel in private Immobilien gesteckt.» Unter anderem besitzt er Häuser auf Zypern, in München und in Kapstadt.

«Je länger ich in Kapstadt bin, desto mehr merke ich jedes Mal, wie gut es mir tut, wenn viele Freunde bei uns wohnen können. Wir sind nie alleine, stattdessen haben wir hier fünf Schlafzimmer, die immer voll sind», erklärte er zu seinen zwei nebeneinander liegenden Villen. Auch auf Zypern muss er dank Whirlpool, eigenem Fitnessstudio und geräumiger Garage auf keinen Luxus verzichten.

Nachdem Wolf seine Vermögenswerte offenlegte, erreichten ihn wenig überraschend viele Reaktionen seiner Fans. Diese versuchte er deshalb in einem TikTok-Video einzuordnen. «Ich habe das nicht gesagt, weil ich flexen möchte», stellte er klar.

Verkauf seiner Firma brachte Wolf Multi-Millionensumme

Ausserdem sagte er: «Ich bin im Vergleich zu anderen Unternehmern, die ich kenne, ein absolut kleiner Fisch und so fühle ich mich auch.» Er habe offen darüber gesprochen, weil ihm Transparenz in sozialen Medien am Herzen liege, begründete der 30-Jährige.

Abseits seiner Social-Media-Aktivitäten war Christian Wolf schon in jungen Jahren als Unternehmer tätig. 2017 gründete er das Unternehmen More Nutrition, das Nahrungsergänzungsmittel vertreibt. Durch den Verkauf der Firma an die The Quality Tech Group strich Wolf mehreren Berichten zufolge etwa 70 Millionen Euro ein.