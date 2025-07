Die Insel Ibiza ist ein beliebter Party-Ort. Nun kam es im selben Hotel innerhalb kurzer Zeit zu zwei ähnlichen Todesfällen. (Symbolbild) Bild: Clara Margais/dpa

Eine erfolgreicher Nachwuchssportler und ein weiterer Mann sind auf Ibiza in den Tod gestürzt. Beide Fälle ereigneten sich im selben Hotel – innerhalb von zwei Wochen.

Jan-Niklas Jäger

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf Ibiza sind zwei junge Schotten innerhalb von zwei Wochen auf dem Grundstück desselben Hotels in den Tod gestürzt.

Einer von ihnen war ein gefeierter Nachwuchssportler, der für die schottische Juniorennationalmannschaft Eishockey spielte.

Das Hotel hat nun einige Veranstaltungen abgesagt. Mehr anzeigen

Gary Kelly war eine der grossen Hoffnungen des schottischen Eishockeys. Er «hatte eine grosse Zukunft vor sich», teilte sein Club, die Dundee Stars, in einem Statement mit. Das 19 Jahre alte Ausnahmetalent starb in der Nacht von vergangenem Sonntag auf Montag in einem Hotel auf Ibiza. Er fiel aus dem dritten Stock in den Tod.

Bereits zwei Wochen zuvor, am 7. Juli, war ein junger Schotte auf dem Grundstück des Hotels ums Leben gekommen. Der Tourist Evan Thomson feierte auf der Insel seinen 26. Geburtstag, als er vom Balkon seines Zimmers im sechsten Stock fiel.

In beiden Fällen konnten eingetroffene Rettungskräfte nichts mehr für die jungen Männer tun. Untersuchungen sind von den spanischen Behörden eingeleitet worden. Bisher deute aber alles auf einen Unfall hin.

Hotel sagt Veranstaltungen ab

Das Ibiza Rocks Hotel, in dem neben Partys auch Konzerte veranstaltet werden, hat nun angekündigt, seine geplanten Veranstaltungen abzusagen. Am morgigen Mittwoch hätte der Rapper Dizzee Rascal auftreten sollen.

In einem Statement teile das Unternehmen mit: «Unsere Priorität liegt in der Unterstützung der Betroffenen und den ihnen Nahestehenden und darin, den Behörden bei ihren Untersuchungen behilflich zu sein.»

Nach dem Tod Thomsons sah sich das Hotel mit Vorwürfen seiner Freunde konfrontiert. Dass wenige Stunden nach dessen Tod bereits die nächsten Partys auf Social Media beworben worden seien, fassten diese als Pietätlosigkeit auf. Man habe so schnell wie möglich wieder den Normalbetrieb aufnehmen wollen, «als wäre nichts passiert».