Eine Festnahme im Rahmen der Dark Web-Razzia fand laut Europol auch in der Schweiz statt. (Archivbild) Keystone

Im Rahmen einer von Europol koordinierten Razzia sind am Donnerstag in zehn Ländern weltweit 270 Verkäufer und Käufer im Dark Web festgenommen worden. Eine Festnahme fand in der Schweiz statt.

Die als Operation RapTor bekannte internationale Razzia habe Netzwerke zerschlagen, die mit Drogen, Waffen und gefälschten Waren handeln, hiess es bei Europol weiter. Die Verdächtigen seien durch Ermittlungen auf Basis von Erkenntnissen aus der Zerschlagung der Dark-Web-Marktplätze Nemesis, Tor2Door, Bohemia und Kingdom Markets ermittelt worden.

Viele von ihnen hatten Tausende von Verkäufen auf illegalen Marktplätzen getätigt und dabei Verschlüsselungstools und Kryptowährungen verwendet, um Spuren zu verwischen. Die Beamten beschlagnahmten bei der Aktion über 180 Schusswaffen sowie Waffenimitate, Taser und Messer, mehr als zwei Tonnen Drogen wie Kokain, Ketamin, Amphetamin und Cannabis sowie über 184 Millionen Euro in bar und Kryptowährungen. Weiter wurden auch 12'500 gefälschte Produkte und mehr als vier Tonnen illegaler Tabak beschlagnahmt.

Neben je einer Festnahme in der Schweiz und in Spanien wurden in Brasilien drei, in den Niederlanden und in Österreich vier, in Südkorea 19 und in Frankreich 29 Menschen im Rahmen der Aktion festgenommen. In Grossbritannien wurden derweil 37, in Deutschland 42 und in den USA 130 Menschen festgenommen.