«Irgendwann wurden mir idealisierte Frauenkörper zu einseitig»

Mona Kuhn, Silhouette, 2021: «Body Sculpture», eine erstmals in Zürich präsentierte Sammlung, vereint Fotografien aus über 150 Jahren und veranschaulicht die Entwicklung des Blicks auf den weiblichen Körper. ©Mona Kuhn

Während die Kunst seit jeher den weiblichen Körper inszeniert, bewertet und neu formt, macht Social Media heute jede Person zur Kuratorin des eigenen Körpers – gefiltert und optimiert. Doch so neu diese Selbstinszenierung wirkt, ist sie es nicht, wie die Ausstellung «Body Sculpture» von Martin Bölsterli zeigt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die private Sammlung «Body Sculpture», die vom 10. bis 24. April im Zürcher Maag-Areal (MOYO) erstmals zu sehen ist, vereint Fotografien aus mehr als 150 Jahren.

Die Ausstellung veranschaulicht, wie sich der Blick auf den weiblichen Körper verändert hat – und wie hartnäckig alte Ideale bis heute nachwirken. Mehr anzeigen

«Mich interessierten nicht einzelne schöne Bilder, sondern eine Entwicklung sichtbar zu machen», so der Kunstsammler Martin Bölsterli, der sich mit «Body Sculpture» einen Herzenswunsch erfüllt hat.

Mit der ersten ersteigerten Fotografie von Supermodel Helena Christensen, eingefangen von Herb Ritts aus dem Jahr 1996, fing alles an. «Am Anfang habe ich vor allem idealisierte Frauenkörper gesammelt. Irgendwann wurde mir das zu einseitig», sagt Bölsterli zu blue News.

Das wird in der Ausstellung deutlich: Unterschiedlicher könnten die Inszenierungen kaum sein. «Körperbilder verändern sich nicht nur über die Zeit, sondern auch von Region zu Region. Jede Kultur hat eigene Vorstellungen davon, was gezeigt werden darf und was nicht», so der Kurator Daniel Blochwitz. Als private Sammlung bleibt die Auswahl zwangsläufig subjektiv – und gerade deshalb dürfen auch Lücken sichtbar bleiben.

«Es gibt Fotografien in der Sammlung, die ich als Einzelwerke vielleicht nie gekauft hätte. Aber im Kontext der gesamten Entwicklung des Frauenbildes sind sie unverzichtbar», sagt Martin Bölsterli. Bei manchen Werken habe er gezögert, etwa bei einer Fotografie von Balthasar Burkhardt, die sich auf Courbets ‹L’origine du monde› bezieht. «Doch gerade wegen ihres kunsthistorischen Kontexts gehört sie in die Ausstellung.»

Der Sammler Martin Bölsterli spricht über das Spiel von Licht und Schatten auf dem Körper – das bereits bei Konnoli, Carter oder Friese zu finden war – und heute in der zeitgenössischen Bildsprache allgegenwärtig ist. Body Sculpture

Alte Posen, neue Plattformen

Social Media macht heute jede Person zur Kuratorin ihres eigenen Körpers. Dies eröffnet nur bedingt neue Freiheiten – denn gleichzeitig wächst die Kontrolle über den allgegenwärtigen weiblichen Körper. Schönheitsnormen – und zunehmend auch Algorithmen – beeinflussen, was sichtbar wird und was nicht. «Selbstinszenierung wird heute oft als Empowerment verstanden. Gleichzeitig bleibt sie ambivalent, weil viele Bilder letztlich dazu dienen, etwas zu verkaufen», so Daniel Blochwitz.

«Wirklich neu ist vieles nicht»

«Wir greifen dabei oft auf alte Blickmuster zurück. Wirklich neu ist vieles nicht», sagt der Kurator. Besonders deutlich wird das in einem Ausstellungsabschnitt, der historische Fotografien zeigt, in denen Licht und Schatten Linien und Muster über den Körper legen. Genau solche Schattenspiele, die den Körper skulptural modellieren – etwa zebraartige Streifen –, finden sich heute auch in unzähligen Influencer-Bildern wieder. Bereits Fotografen wie Barry Konnoli, William Carter oder Pol Friese arbeiteten mit diesen Effekten.

Auch die Posen, die heute auf Social Media kursieren, haben häufig eine erstaunlich lange Tradition. «Bestimmte Posen werden seit der Antike immer wieder aufgegriffen, weil sich Fotografen und Fotografinnen bewusst auf frühere Darstellungen beziehen», so Blochwitz. Unser Bildgedächtnis spiele dabei eine zentrale Rolle: Viele dieser Haltungen erscheinen uns vertraut, weil wir unbewusst auf Bildmuster zurückgreifen, die tief in unserer visuellen Erinnerung verankert sind.

Ein besonders deutliches Beispiel für gesellschaftliche Einflussnahme zeigt sich bei der Körperbehaarung. Gillette brachte 1915 erstmals Rasierer für Frauen auf den Markt und bewarb sie gezielt. Mit der Mode, die mehr Haut zeigte, entstand plötzlich die Vorstellung, dass Frauenkörper haarlos sein sollten – eine Norm, die bis heute wirkt.

KI und Körperbilder – Gefahr des Wirklichkeitsverlusts

«Heute sehen wir eine viel grössere Vielfalt an Körpern als früher. Gleichzeitig bleiben idealisierte Bilder weiterhin sehr einflussreich», erklärt Blochwitz. Mit Filtern und KI lassen sich Körper heute in Sekunden verändern, manchmal so perfekt, dass nicht immer ersichtlich ist, dass diese nicht echt sind. «Die Gefahr besteht darin, dass wir den Bezug zur Wirklichkeit verlieren und Körper erzeugen, die mit realen Menschen kaum noch etwas zu tun haben», findet er.

Gleichzeitig scheint eine Gegenbewegung in Gang gesetzt zu sein: Immer mehr Fotografinnen bringen ihre eigene Sicht auf den Körper ein.

Was den Kurator bei der Vorbereitung der Ausstellung besonders überrascht hat, ist die Komplexität. «Je mehr man sich mit Körperbildern beschäftigt, desto mehr merkt man, wie viel Geschichte und Bedeutung in diesen Bildern steckt.» Und vielleicht auch, wie sehr diese Bilder bis heute bestimmen, wie wir uns selbst sehen.

«Body Sculpture», eine Fotosammlung als Spiegel von Körperform, Zeit und Wandel läuft noch bis zum 24. April 2026 im Zürcher Maag Areal (Moyo). Der Eintritt ist frei.

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